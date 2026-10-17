Papa León XIV recibe alta hospitalaria tras cirugía por cáncer de pulmón; regresará al Vaticano

El Papa León XIV recibió el alta médica este sábado 17 de octubre, después de permanecer cinco días hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma, Italia, donde fue sometido a una cirugía para extirpar un tumor canceroso del pulmón derecho.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el pontífice podrá regresar al Vaticano, luego de que los resultados de sus estudios médicos confirmaran una evolución favorable tras la intervención quirúrgica realizada el pasado 13 de octubre.

El equipo médico determinó que León XIV se encontraba en condiciones de abandonar el hospital después de evaluar sus análisis de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico general.

¿Cómo se encuentra de salud el papa León XIV?

El Vaticano explicó que la recuperación del Papa León XIV ha evolucionado favorablemente, lo que permitió autorizar su salida del hospital.

El pasado 13 de octubre, el pontífice fue intervenido quirúrgicamente para retirar un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta los tejidos del pulmón.

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Durante la operación, que incluyó una intervención de aproximadamente 90 minutos, los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

La intervención ocurrió después de que el propio León XIV anunciara, el 11 de octubre, que tendría que someterse a una operación para retirar un nódulo pulmonar.

Durante su estancia en el Hospital Gemelli, el pontífice pudo retomar parcialmente sus actividades y celebrar misas en el espacio habilitado para él.

¿Cuándo reaparecerá públicamente el papa León XIV?

La Santa Sede confirmó que León XIV tiene previsto dirigir el rezo del ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de los aposentos papales del Palacio Apostólico, en el Vaticano.

La actividad marcará su regreso a una de sus apariciones públicas habituales después de la hospitalización.

El Vaticano también difundió imágenes del pontífice durante su recuperación, en las que apareció celebrando misa acompañado de su secretario personal, Edgar Rimaycuna.

Alrededor de las 15:30, el Papa abandonó el #HospitalGemelli, donde había permanecido durante cinco días tras ser operado de un cáncer de pulmón. Numerosas personas se congregaron en el patio para recibirlo y expresarle su apoyo y oraciones. https://t.co/fMiwsdoDJD — Vatican News (@vaticannews_es) October 17, 2026

Papa León XIV habló con Putin durante su hospitalización

A pesar de permanecer hospitalizado, León XIV mantuvo algunas actividades diplomáticas, entre ellas una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Durante el diálogo, el pontífice manifestó su preocupación por la situación humanitaria en Ucrania, particularmente en Oleshki, en la región de Jersón.

Asimismo, solicitó una tregua que permita el ingreso de ayuda humanitaria, alimentos y suministros médicos a la población afectada por el conflicto.

Aunque el alta hospitalaria confirma una recuperación posoperatoria favorable, todavía se esperan resultados médicos que permitan determinar si será necesario algún tratamiento adicional contra el cáncer.

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