Donald Trump insiste en renombrar Nuevo México como ‘Nueva América’: “Le daría gran valor”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió públicamente en su propuesta de cambiar inmediatamente el nombre del estado de Nuevo México por el de “Nueva América”. La declaración se dio a conocer a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que el mandatario cuestionó la denominación actual del territorio.

La postura representa un seguimiento a comentarios que el mandatario había realizado semanas atrás, a principios de septiembre, cuando sugirió por primera vez la idea. La iniciativa forma parte de una serie de propuestas sobre la alteración de topónimos como es el caso del Golfo de México a “Golfo de América”.

Noticia Destacada Trump despide a Katie Zacharia como secretaria de Prensa de la Casa Blanca tras solo cinco días en el cargo

Trump insiste en cambiar el nombre de Nuevo México a ‘Nueva América’

En un mensaje compartido en su propia red social, el mandatario estadounidense volvió a solicitar el cambio del nombre de Nuevo México a ‘Nueva América’. Donald Trump aseguró que este renombramiento a la región le “daría un gran valor y prestigio” a la entidad estadounidense.

“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. ¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!”, expresó Trump en su publicación. El mandatario argumentó además que la medida impulsaría el valor de las viviendas, elevaría los ingresos de sus habitantes y generaría mayor orgullo patrio al saludar la bandera.

Donald Trump insiste en renombrar Nuevo México. / Truth Social/Captura de pantalla.

Por su parte, autoridades de Nuevo México han rechazado la propuesta. La gobernadora del estado, la demócrata Michelle Lujan Grisham, ha señalado anteriormente que el nombre de la entidad tiene un profundo arraigo histórico y “no está en discusión”, remarcando que la administración estatal permanece enfocada en las prioridades de sus ciudadanos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal