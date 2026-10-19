Donald Trump está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping para hablar de armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que está dispuesto a tener una reunión con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping.

El objetivo de la reunión sería poner fin a las acciones bélicas en Ucrania, y sobre las armas nucleares, aunque también mencionó que no existe una fecha o acuerdo para la reunión.

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“Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra”, esto fue lo que mencionó el mandatario al salir de la Casa Blanca y ser cuestionado sobre el tema.

Donald Trump quiere hablar sobre el armamento nuclear

El mandatario de los Estados Unidos, afirmó que podría tener una reunión con los otros dos mandatarios, donde se hable sobre el armamento nuclear y una desnuclearización.

El objetivo de la reunión, sería tocar el tema del control de armas con Rusia y China, situación que se tocó el mes de septiembre pasado, cuando tuvo una reunión con Xi Jinping en la Casa Blanca.

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¿Cuántas armas nucleares tienen Estados Unidos, China y Rusia?

De acuerdo con los datos revelados por la Asociación de Control de Armas (Arms Control Association), Estados Unidos y Rusia, tiene más de cinco mil armas nucleares cada uno, mientras que China tiene más de 600 y siguen trabajando en su desarrollo.

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