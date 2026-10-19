Trump acepta posible reunión con Putin y Xi Jinping para poner fin a guerra en Ucrania; Zelenski rechaza propuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este lunes 19 de octubre de 2026 su disposición a reunirse con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, para discutir una posible solución a la guerra en Ucrania, aunque todavía no existe un acuerdo para celebrar el encuentro.

La propuesta, que habría surgido del Gobierno ruso, contempla una reunión entre los tres mandatarios sin la participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que ha provocado cuestionamientos por parte de Kiev.

Al salir de la Casa Blanca, Trump aseguró que está dispuesto a participar en las conversaciones que considere necesarias para alcanzar un acuerdo que permita terminar el conflicto armado.

¿Cuándo sería la reunión entre Trump, Putin y Xi Jinping?

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, el presidente ruso propuso organizar una reunión trilateral durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para noviembre en Shenzhen, China.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que la posibilidad fue mencionada durante una conversación telefónica entre Putin y Trump, celebrada el pasado 9 de octubre.

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Sin embargo, aclaró que todavía no existen acuerdos concretos sobre la realización de la cumbre ni sobre los asuntos que integrarían su agenda.

Por ello, la reunión continúa como una posibilidad y no como un encuentro oficialmente confirmado.

Zelenski rechaza negociaciones sobre Ucrania sin su participación

El Gobierno ucraniano expresó su desacuerdo con una eventual negociación que excluya a sus representantes de las conversaciones sobre el futuro del país.

Zelenski acusó a Washington de adoptar decisiones que, desde su perspectiva, favorecen a Rusia y debilitan la capacidad de defensa ucraniana.

Entre sus señalamientos mencionó presuntas restricciones en el intercambio de información de inteligencia y retrasos en el suministro de sistemas de defensa antiaérea.

El mandatario también cuestionó las medidas estadounidenses relacionadas con las exportaciones de combustibles rusos.

Trump intensifica críticas contra el presidente de Ucrania

En medio de las diferencias entre Washington y Kiev, Trump volvió a cuestionar la actuación de Zelenski frente al conflicto armado.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dice que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en Ucrania. https://t.co/zLjBAVepep — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 19, 2026

El presidente estadounidense sostuvo que su homólogo ucraniano no ha contribuido lo suficiente a alcanzar una solución negociada y planteó la necesidad de contar con otro interlocutor en las conversaciones de paz.

Por su parte, las autoridades ucranianas han insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debe contar con la participación de Kiev.

Hasta el momento, no se ha confirmado que Trump, Putin y Xi Jinping hayan acordado celebrar la reunión, por lo que continúan las conversaciones diplomáticas sobre una posible cumbre.

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