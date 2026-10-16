Trump despide a Katie Zacharia como secretaria de Prensa de la Casa Blanca tras solo cinco días en el cargo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a Katie Zacharia como secretaria de Prensa de la Casa Blanca este viernes 16 de octubre, apenas cinco días después de asumir el puesto, tras una serie de cuestionamientos sobre su desempeño y sus credenciales profesionales.

De acuerdo con información de la cadena CNN, asesores del mandatario confirmaron la salida de Zacharia, cuya primera conferencia de prensa estuvo marcada por dificultades para responder preguntas y dudas sobre su experiencia.

Antes de confirmarse su destitución, Trump declaró que había recomendado a la funcionaria reconsiderar su permanencia en el cargo, aunque también reconoció su lealtad y cuestionó el trato que recibió de los medios de comunicación.

¿Por qué Trump despidió a Katie Zacharia de la Casa Blanca?

La salida de Zacharia ocurrió después de su primera conferencia de prensa, celebrada el martes 13 de octubre, en la que respondió únicamente tres preguntas.

Su desempeño provocó críticas y abrió cuestionamientos sobre su preparación para representar públicamente a la administración estadounidense.

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La controversia aumentó cuando surgieron dudas sobre sus credenciales como abogada, luego de que Trump la presentara como una profesional con licencia para ejercer.

Posteriormente, Zacharia reconoció que no había aprobado el examen necesario para obtener la licencia de abogacía, situación que generó nuevas preguntas durante sus entrevistas televisivas.

Según CNN, sus apariciones posteriores en Fox News y las conversaciones del presidente con sus colaboradores influyeron en la decisión sobre su continuidad.

Trump reconoció lealtad de Zacharia, pero cuestionó su permanencia

Antes de que se conociera su salida, Trump explicó que había conversado con Zacharia sobre la conveniencia de continuar como portavoz de la Casa Blanca.

El mandatario también sostuvo que la funcionaria había recibido un trato injusto por parte de algunos medios y la describió como una colaboradora leal.

Sin embargo, reconoció que el puesto podría no ser adecuado para ella.

La destitución ocurrió mientras Trump se trasladaba a Georgia para participar en actividades políticas.

Fox News: President Trump fired White House Press Secretary Katie Zacharia i just five days after she took office. https://t.co/YA2F4LO42d — Gameover 🇦🇺🇮🇱 (@MarkoS2075) October 16, 2026

Katie Zacharia deja el cargo en menos tiempo que Anthony Scaramucci

La permanencia de Zacharia fue incluso más breve que la de Anthony Scaramucci, quien ocupó durante 11 días el cargo de director de Comunicación de la Casa Blanca en 2017, durante el primer mandato de Trump.

Zacharia había sido seleccionada después de llamar la atención del presidente por sus participaciones como comentarista conservadora en televisión.

Su salida obliga a la administración estadounidense a buscar nuevamente a una persona que encabece la comunicación oficial de la Casa Blanca.

Hasta el momento de los reportes iniciales, no se había anunciado quién ocuparía la Secretaría de Prensa tras su destitución.

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