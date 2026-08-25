Trump propone renombrar el Lago Ontario como “Lago América” en plena disputa comercial con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su administración analiza seriamente cambiar el nombre del Lago Ontario por el de “Lago América”, en medio de una nueva escalada de tensiones comerciales y políticas con Canadá.

El mandatario hizo el planteamiento a través de su red Truth Social, donde vinculó la propuesta con el deterioro de la relación económica con la provincia canadiense de Ontario.

“Estados Unidos se está planteando en serio cambiar el nombre del Lago Ontario por el de Lago América”, escribió Trump, al señalar que no espera que continúen muchos intercambios comerciales con esa región.

¿Por qué Trump quiere cambiar el nombre del Lago Ontario?

La declaración ocurre después del fracaso de las negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa.

Trump anunció recientemente que, a partir del 1 de enero de 2027, Estados Unidos aplicará aranceles de 50 por ciento a automóviles, camiones, autopartes y acero provenientes de Canadá.

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La medida impactaría de manera particular a Ontario, una de las principales zonas industriales del país y sede de buena parte de la producción automotriz canadiense.

El Lago Ontario es uno de los Grandes Lagos y forma parte de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Sus aguas bordean tanto la provincia canadiense de Ontario como el estado de Nueva York.

Propuesta recuerda al “Golfo de América”

El planteamiento de Trump recuerda su decisión de utilizar el nombre “Golfo de América” para referirse al Golfo de México en documentos y comunicaciones oficiales dentro de Estados Unidos.

México ha mantenido el nombre tradicional de Golfo de México y ha rechazado que una decisión unilateral estadounidense modifique la denominación utilizada internacionalmente.

Hasta el momento, Trump no ha detallado qué procedimiento legal o administrativo seguiría para intentar cambiar la denominación del Lago Ontario.

Ontario endurece postura contra Estados Unidos

La tensión también ha aumentado desde el gobierno provincial.

El jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, pidió utilizar “todas las herramientas” disponibles para responder a Washington, incluida la posibilidad de restringir ventas de electricidad y minerales críticos a Estados Unidos.

Ford y Trump también han intercambiado descalificaciones públicas en los últimos días.

El conflicto comercial se produce mientras Estados Unidos y Canadá mantienen una estrecha integración económica dentro del T-MEC, junto con México, por lo que una prolongación de las disputas podría generar efectos en sectores regionales como el automotriz, energético y siderúrgico.

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