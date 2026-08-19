Donald Trump confirma que se reunirá con Kim Jong-un este año y vuelve a poner en foco la tensión nuclear con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 19 de agosto que tiene previsto reunirse este año con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en lo que sería un nuevo intento por reactivar el diálogo entre ambos gobiernos.

La declaración se produjo durante un intercambio con periodistas en el exterior de la Casa Blanca. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un encuentro hacia finales de año, Trump respondió de manera afirmativa.

El anuncio llega después de que su administración ordenara reducir algunas maniobras militares conjuntas con Corea del Sur, una decisión orientada a evitar una mayor tensión con Pyongyang.

¿Cuándo podría reunirse Trump con Kim Jong-un?

Hasta ahora no existe una fecha oficial ni un lugar confirmado para el encuentro.

Sin embargo, versiones periodísticas han señalado que la Casa Blanca analiza la posibilidad de celebrar una nueva cumbre durante el otoño, incluso en el marco de una reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump evitó confirmar detalles adicionales, pero insistió en que mantiene una “muy buena” relación con Kim Jong-un.

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Trump vuelve a hablar del arsenal nuclear de Corea del Norte

El mandatario estadounidense también se refirió al programa nuclear norcoreano y aseguró que Kim cuenta con decenas de armas nucleares.

Trump criticó que Corea del Norte haya logrado desarrollar ese arsenal y sostuvo que, de haber estado en la Presidencia en años anteriores, habría intentado impedirlo.

La cuestión nuclear sigue siendo uno de los principales obstáculos para cualquier negociación entre Washington y Pyongyang.

Kim Yo-jong niega tener conocimiento de nuevos contactos

Las declaraciones de Trump contrastan con lo señalado por Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, quien aseguró que no tiene constancia de un intercambio reciente entre ambos mandatarios.

No obstante, también afirmó que la relación personal entre Trump y Kim Jong-un continúa siendo buena.

President Donald Trump said he plans to meet with North Korean leader Kim Jong Un later this year.https://t.co/j8Xx4bDI8J — ABC 13 News - WSET (@ABC13News) August 19, 2026

Trump y Kim ya se reunieron tres veces

Durante su primer mandato, Trump sostuvo tres encuentros con Kim Jong-un con el objetivo de avanzar hacia la desnuclearización de la península coreana.

Las negociaciones no lograron un acuerdo definitivo y posteriormente Corea del Norte reforzó sus vínculos con Rusia.

El nuevo anuncio abre otra etapa de expectativa diplomática, aunque todavía falta conocer si la reunión se concretará y qué temas estarán sobre la mesa.

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