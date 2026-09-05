Nepal mantiene búsqueda de casi 4 mil 900 desaparecidos tras riada; nuevos rescates mantienen esperanza

Nepal mantiene este sábado las operaciones de búsqueda y rescate, once días después de la riada que devastó el norte del país y dejó miles de personas desaparecidas, además de graves daños en carreteras, puentes y centrales hidroeléctricas.

Las autoridades decidieron continuar los trabajos después de que en las últimas horas fueran localizados con vida varios trabajadores atrapados en complejos hidroeléctricos.

El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó que estos rescates representan “un rayo de esperanza” para los equipos que todavía trabajan dentro de túneles y zonas cubiertas por barro y escombros.

La búsqueda cuenta con apoyo de especialistas de India, China y Corea del Sur, de acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno nepalí.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas en Nepal?

El balance más reciente de la Policía de Nepal reporta mil 344 cuerpos y restos humanos recuperados, mientras 4 mil 887 personas permanecen sin localizar.

Los operativos continúan en comunidades de Rasuwa y Nuwakot, además del corredor del río Trishuli, donde participan equipos terrestres y helicópteros.

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Las fuerzas de seguridad también realizan evacuaciones y llevan suministros a comunidades que permanecen aisladas por la destrucción de caminos y puentes.

Rescatan trabajadores con vida en centrales hidroeléctricas

Este sábado, un ciudadano chino fue rescatado de un túnel en Upper Trishuli-1, en Rasuwa, durante una operación conjunta del Ejército de Nepal y un equipo surcoreano.

Un día antes, otros dos trabajadores habían sido encontrados con vida en Upper Trishuli 3A, después de permanecer atrapados desde el 26 de agosto.

Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos. Más de mil 400 personas vinculadas con el proyecto se encontraban en la zona cuando ocurrió la catástrofe.

De ellas, 557 continúan desaparecidas y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas cerca de la presa y del túnel principal, según la empresa responsable del proyecto.

Hon. Sudan Gurung deserves appreciation. 🇳🇵❤️



As Nepal faces one of its toughest disaster situations, the Home Minister has been working day and night, coordinating rescue, relief and rehabilitation efforts on the ground and with security agencies. Recent reports show his direct… pic.twitter.com/XLxtgaxPI4 — Ananda Nepali (@anandanepali99) August 28, 2026

Equipos trabajan entre barro, agua y carreteras destruidas

Las labores de rescate utilizan bombas para retirar agua, drones, perros rastreadores y maquinaria pesada.

Sin embargo, el acceso continúa limitado por los daños en infraestructura y por los grandes depósitos de lodo y escombros acumulados tras la riada.

Los equipos se acercan ya a la segunda semana de búsqueda, pero los rescates de los últimos días han mantenido abierta la posibilidad de localizar a más personas con vida.

IO