María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela tras casi 10 meses fuera del país

María Corina Machado regresó a Venezuela, después de casi 10 meses fuera del país, y confirmó su llegada mediante un breve mensaje publicado en la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Poco después, el opositor Edmundo González Urrutia confirmó su regreso con una publicación en la misma plataforma, en la que expresó su emoción por la llegada de Machado y señaló que ya se encontraba en territorio venezolano.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad Ustedes lo saben, esto es hasta el final. — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. ¡Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!”, escribió González Urrutia. También adelantó que espera reunirse pronto con la dirigente.

Por su parte, Machado reapareció en el estado Lara, donde fue recibida por seguidores de su partido, Vente Venezuela, durante una actividad en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, de acuerdo con reportes de medios internacionales.