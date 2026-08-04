Marco Rubio pone plazo a transición en Venezuela: “meses y semanas, no años”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la transición política en Venezuela deberá avanzar en un periodo de “meses y semanas”, no de años, mientras el gobierno interino y representantes de la oposición preparan una nueva fase de negociaciones.

El jefe de la diplomacia estadounidense hizo las declaraciones este martes 4 de agosto, después de reunirse en Washington con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. Rubio reconoció que el proceso exigirá constancia y paciencia, debido a que contempla cambios institucionales, económicos y electorales.

Las conversaciones ocurren siete meses después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense. Tras su salida, Delcy Rodríguez asumió la Presidencia interina y Washington comenzó a promover una transición dividida en distintas etapas.

¿Cuándo comenzaría la transición política en Venezuela?

Rubio evitó establecer una fecha exacta para celebrar elecciones o completar el cambio de gobierno. Sin embargo, consideró que los avances deberían observarse durante los próximos meses.

El funcionario comparó el caso venezolano con las transiciones democráticas de Europa del Este y Paraguay, las cuales requirieron tiempo para reconstruir instituciones y garantizar procesos electorales.

La posición oficial de Estados Unidos plantea apoyar esfuerzos encabezados por venezolanos que produzcan resultados verificables hacia una transición electoral pacífica y democrática.

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Gobierno y oposición preparan negociaciones en Caracas

Delegados del gobierno interino y de un sector de la oposición tienen previsto reunirse presencialmente en Caracas esta semana, aunque no se ha confirmado públicamente el día.

El acercamiento comenzó con una conversación telefónica entre Jorge Rodríguez, representante del oficialismo, y Dinorah Figuera, portavoz de la Asamblea Nacional electa en 2015. Entre los asuntos previstos figuran las garantías políticas, la recuperación institucional y las condiciones para futuros comicios.

El proceso enfrenta cuestionamientos porque no participan todos los sectores opositores. María Corina Machado y Edmundo González han quedado fuera de esta fase, situación que ha generado dudas sobre la legitimidad y los alcances del diálogo.

Estados Unidos prioriza recuperación económica y elecciones

Rubio explicó que Washington busca mejorar las condiciones económicas de la población venezolana como parte de la estabilización previa a una transición política completa.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que el presidente Donald Trump tenía razón al sostener que Venezuela podía alejarse de la dictadura comunista. Señaló que el país avanza hacia una transición, aunque advirtió que aún es necesario crear las condiciones para… pic.twitter.com/u4xYMcvv43 — Maibort Petit (@maibortpetit) August 4, 2026

El plan estadounidense contempla tres fases: estabilización económica, recuperación institucional y, finalmente, celebración de elecciones con garantías democráticas. El secretario de Estado sostuvo que una mejora en la vida cotidiana puede contribuir a reducir tensiones y facilitar acuerdos políticos.

No obstante, todavía no existe un calendario electoral acordado ni garantías de que las negociaciones produzcan resultados inmediatos. El avance dependerá de acuerdos sobre autoridades electorales, libertades políticas, participación opositora y supervisión de los futuros comicios.

Con información de AFP

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