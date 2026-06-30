María Corina Machado denuncia cierre del espacio aéreo en Venezuela para impedir su regreso tras los terremotos

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció que el Gobierno venezolano habría ordenado el cierre temporal del espacio aéreo comercial con el objetivo de impedir su regreso al país, desde donde pretendía participar en las labores de apoyo a las comunidades afectadas por los recientes terremotos.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales desde la Ciudad de Panamá, Machado afirmó que su intención era volver a territorio venezolano para acompañar a las familias afectadas por la emergencia y colaborar en las acciones de asistencia y reconstrucción.

La dirigente sostuvo que la decisión gubernamental buscó obstaculizar no solo su retorno, sino también el de miles de venezolanos que desean ingresar al país para participar en las labores humanitarias derivadas del desastre.

Denuncia restricciones para la ayuda humanitaria

En su pronunciamiento, Machado también acusó a las autoridades venezolanas de imponer obstáculos a la distribución de alimentos, medicamentos y otros insumos destinados a las víctimas de los sismos.

Asimismo, aseguró que existen restricciones para el ingreso y operación de equipos internacionales de rescate, además de limitaciones al trabajo de periodistas que documentan las consecuencias de la emergencia en distintas regiones del país.

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La opositora explicó que desde la semana pasada consideró indispensable regresar a Venezuela para acompañar a la población en uno de los momentos más complejos que enfrenta el país, al señalar que la tragedia requiere la participación de todos los ciudadanos.

Según su versión, el cierre del espacio aéreo comercial fue posteriormente revertido; sin embargo, afirmó que personas que intentan facilitar su regreso han recibido amenazas.

Machado insiste en volver para apoyar a los afectados

María Corina Machado sostuvo que su eventual regreso no responde a un interés personal, sino a la necesidad de acompañar a millones de venezolanos que atraviesan un periodo de duelo tras los terremotos.

"Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido", expresó la dirigente en su mensaje.

Además, aseguró que continuará buscando alternativas para ingresar a Venezuela y manifestó que está dispuesta a dialogar con quienes sean necesarios para concretar su retorno.

"Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá", afirmó al reiterar que su objetivo es fortalecer la coordinación ciudadana durante la etapa de atención a la emergencia y en el proceso de reconstrucción.

Los terremotos dejan más de mil 700 muertos

El pasado 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, una emergencia que, de acuerdo con los datos más recientes, ha dejado mil 719 personas fallecidas, más de 5 mil heridos y daños considerables en viviendas, carreteras e infraestructura en diversas regiones del país.

Tras el desastre, Machado, quien permanece exiliada desde finales de 2025 luego de haber permanecido varios meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de 2024 para evitar ser detenida por el Gobierno de Nicolás Maduro, publicó un mensaje en la red social X en el que llamó a la unidad y la fortaleza de los venezolanos.

Durante una entrevista concedida el fin de semana a Fox News, la dirigente aseguró que esperaba regresar próximamente a Venezuela para reunirse con la población afectada por la tragedia.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

Reporte señala diferencias sobre el apoyo de Estados Unidos

No obstante, el eventual retorno de Machado no contaría con un respaldo unánime dentro del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, que cita a dos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump bajo condición de anonimato, la líder opositora habría solicitado apoyo a Washington para facilitar su regreso.

Según el diario estadounidense, algunos sectores de la administración consideran que dicha petición resulta "inoportuna", lo que evidenciaría diferencias internas respecto al respaldo que podría recibir la dirigente venezolana en medio de la crisis provocada por los terremotos y del complejo escenario político que atraviesa Venezuela.

IO