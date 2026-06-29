María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela tras terremotos: “Es mi deber acompañar a mi pueblo”

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que “ha llegado el momento” de regresar a Venezuela tras los terremotos registrados el pasado miércoles, que han dejado más de mil 400 personas fallecidas y miles de familias afectadas.

Desde el exilio, Machado afirmó en una entrevista con Fox que su deber es acompañar al pueblo venezolano en medio de la emergencia, marcada por labores de rescate, duelo nacional y una creciente movilización internacional de ayuda humanitaria.

“Muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano”, dijo la Premio Nobel de la Paz 2025, quien salió del país a finales de ese año tras permanecer en la clandestinidad después de las elecciones de 2024.

María Corina Machado dice que la prioridad es salvar vidas

La opositora señaló que, en este momento, la prioridad debe ser salvar vidas, consolar a las familias afectadas y apoyar a quienes perdieron seres queridos, viviendas o medios de subsistencia por los sismos.

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Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han dejado, hasta ahora, mil 450 personas muertas, 3 mil 150 heridas y 12 mil 721 familias afectadas, de acuerdo con los reportes citados.

Machado ya había enviado un mensaje de fortaleza y unidad a los venezolanos en redes sociales, tras conocerse la magnitud de la tragedia.

Washington ve con reservas su posible regreso

De acuerdo con The New York Times, la solicitud de Machado para recibir apoyo de Estados Unidos en su regreso a Venezuela no ha sido bien recibida por algunos funcionarios de la administración de Donald Trump.

El diario señaló que dos fuentes del gobierno estadounidense consideran inoportuno el planteamiento, mientras que una de ellas lo describió como un posible “truco político”.

“Ha llegado el momento… Muy pronto estaré de regreso en Venezuela”



La líder venezolana @MariaCorinaYA anunció en @FoxNews su pronto retorno al país ante la emergencia por los sismos



Reitera que su prioridad absoluta es salvar vidas y acompañar a las familias afectadas… pic.twitter.com/XJn9X0esbu — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) June 28, 2026

Seguridad de Machado preocupa a funcionarios de EU

The New York Times también informó que, desde marzo, funcionarios estadounidenses expresaron preocupación por la seguridad de Machado en caso de volver a Venezuela.

Según el reporte, Washington ha priorizado por ahora la coordinación con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez para atender la emergencia provocada por los terremotos.

El anuncio de Machado agrega un nuevo elemento político a la crisis venezolana, en momentos en que el país concentra esfuerzos en rescate, atención médica, ayuda internacional y asistencia a miles de damnificados.

IO