Trump habría frenado regreso de María Corina Machado a Venezuela tras terremotos, revela WSJ

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana María Corina Machado para frenar su regreso a Venezuela tras los terremotos que golpearon al país, de acuerdo con una publicación de The Wall Street Journal.

El diario estadounidense señaló que funcionarios cercanos a la Casa Blanca temían que el retorno de Machado provocara una nueva crisis política en medio de la emergencia humanitaria por los sismos.

¿Qué habría pasado con el vuelo de María Corina Machado?

De acuerdo con el reporte, un avión privado que trasladaba a Machado desde Estados Unidos hacia Curazao fue obligado a regresar la semana pasada, luego de que funcionarios estadounidenses concluyeran que la opositora buscaba cruzar hacia Venezuela.

La líder venezolana, Premio Nobel de la Paz, habría preparado durante meses una estrategia para reactivar la presión por nuevas elecciones, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro ordenada por Trump.

El medio también reportó que intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían advertido a Machado que, si insistía en regresar, podía perder el respaldo de Trump y afectar la estrategia estadounidense hacia Venezuela.

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¿María Corina Machado intentó volver por otra ruta?

Según el mismo reporte, Machado intentó un segundo regreso vía Panamá, pero Copa Airlines se habría negado a trasladarla a Venezuela por temor a represalias del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Desde Ciudad de Panamá, la opositora denunció que Caracas cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso y afirmó que consideraba urgente volver al país para acompañar a la población tras la tragedia.

¿Por qué hay tensión entre Trump y la oposición venezolana?

La publicación sostiene que funcionarios del Gobierno de Trump consideran los intentos de Machado como un acto de oportunismo político tras los terremotos, que han dejado miles de muertos y heridos.

Exclusive: Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado had a plan to return home after devastating earthquakes, but it unraveled midflight amid resistance from U.S. officials. https://t.co/6WJJ13dyMz — The Wall Street Journal (@WSJ) July 3, 2026

El caso ocurre en un momento en que Washington ha mostrado mayor cercanía con el gobierno de Delcy Rodríguez, mientras organizaciones opositoras venezolanas en Estados Unidos presionan para que Trump modifique esa relación.

La polémica suma presión a la crisis venezolana, marcada por la emergencia sísmica, la reconstrucción y el debate sobre el futuro político del país.

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