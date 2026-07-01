Venezuela busca sobrevivientes a una semana de los terremotos; suman 2 mil 295 muertos

Las labores de rescate continúan este miércoles en Venezuela, a una semana del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que dejó 2 mil 295 personas muertas y 11 mil 267 heridas, de acuerdo con el balance más reciente del gobierno local.

Aunque las autoridades han actualizado el número de fallecidos y lesionados, aún no han informado una nueva cifra oficial de personas desaparecidas. En las zonas afectadas, especialmente en La Guaira, equipos nacionales e internacionales mantienen la búsqueda entre edificios colapsados.

¿Cuál es el saldo más reciente de los terremotos en Venezuela?

Hasta este miércoles, el gobierno venezolano reporta 2 mil 295 muertos, 11 mil 267 heridos y 6 mil 461 personas rescatadas. Además, se han contabilizado 855 edificios dañados, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

Las autoridades también informaron que 80 mil 870 familias han recibido atención y que en la zona de desastre trabajan 26 mil 121 efectivos venezolanos, 3 mil 660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo.

¿Qué pasa con las personas desaparecidas?

Ante la falta de una cifra oficial actualizada, organizaciones civiles y ciudadanos han creado redes digitales para localizar a personas desaparecidas o confirmar sobrevivientes y fallecidos.

Una plataforma promovida por la opositora María Corina Machado registraba hasta la mañana de este miércoles 40 mil 668 personas sin contacto con sus familiares.

¿Cómo avanza la ayuda internacional?

La ayuda internacional hacia Venezuela se ha ampliado durante los últimos días. Este miércoles salió desde España un avión con cerca de 50 voluntarios para instalar un hospital de campaña enfocado en atención primaria de emergencia, apoyo psicológico, cirugías y partos.

También se mantienen centros de acopio y canales de donación, entre ellos el sitio difundido por el canciller Yván Gil para apoyar el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela.

Aunque expertos advierten que después de 72 horas disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes, algunos equipos continúan trabajando casi 160 horas después de los sismos.

Los daños preliminares en viviendas, comercios, vehículos y otros activos se estiman en 6 mil 700 millones de dólares, según una evaluación satelital del PNUD.

IO