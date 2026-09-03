María Corina Machado cuestiona acuerdo petrolero de Venezuela con EU: “Necesita mucho más que dinero”

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que la reconstrucción de Venezuela no depende únicamente de nuevas inversiones, luego del acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno venezolano.

En un mensaje difundido a través de X, Machado sostuvo que el sector petrolero representa solo una parte del proceso de recuperación económica y que el país necesita condiciones institucionales capaces de sostener inversiones de gran escala.

La dirigente, quien actualmente reside fuera de Venezuela, aseguró que ningún sector puede funcionar de manera aislada en un país con problemas estructurales y una institucionalidad debilitada.

¿Qué dijo María Corina Machado sobre el acuerdo petrolero?

Machado reconoció la importancia estratégica de los recursos energéticos venezolanos, pero planteó que su explotación debe realizarse bajo reglas claras y con garantías de transparencia.

La opositora señaló que las riquezas del subsuelo pertenecen al pueblo venezolano y no deben quedar sujetas únicamente a decisiones del gobierno en turno.

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También defendió una relación de cooperación con Estados Unidos, aunque condicionada a principios de legalidad, eficiencia y rendición de cuentas.

¿En qué consiste el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la semana pasada un acuerdo que otorga a Estados Unidos acceso a alrededor de 65 mil millones de barriles de petróleo distribuidos en 17 campos venezolanos.

Esa cantidad representa cerca de 20 por ciento de las reservas petroleras del país, de acuerdo con la información difundida sobre el acuerdo.

Machado consideró que ese potencial energético le da a Venezuela un peso estratégico tanto para Estados Unidos como para la estabilidad regional.

Venezolanos,

Mi mensaje para ustedes a propósito del acuerdo energético anunciado entre Estados Unidos y el régimen:https://t.co/eXZBrqpXHg pic.twitter.com/Sd3048Kwgk — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 3, 2026

Machado pide instituciones y estabilidad para atraer inversiones

La dirigente opositora insistió en que Venezuela requiere mucho más que recursos financieros para recuperar su economía.

A su juicio, las inversiones petroleras, energéticas y de infraestructura solo podrán generar resultados sostenibles si existen instituciones confiables, seguridad jurídica y reglas transparentes.

Machado sostuvo que la legitimidad política y la estabilidad institucional serán claves para que cualquier acuerdo económico de gran escala tenga efectos duraderos en el país.

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