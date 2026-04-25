A 39 años de Chernóbil: qué pasó en la planta nuclear y las secuelas que persisten hoy

A 39 años del accidente de Chernóbil, el evento permanece como el mayor desastre nuclear registrado en la historia de la energía nuclear. La explosión ocurrió el 26 de abril de 1986 en la planta nuclear de Chernóbil, ubicada en la entonces Unión Soviética, hoy territorio de Ucrania.

El impacto de este suceso transformó los estándares de seguridad en instalaciones nucleares a nivel global y dejó efectos que aún se analizan.

¿Qué pasó en Chernóbil el 26 de abril de 1986?

El accidente ocurrió durante una prueba de seguridad en el reactor número 4 de la planta nuclear. El objetivo era evaluar cómo respondía el sistema ante una falla eléctrica.

Sin embargo, una combinación de errores humanos y fallas en el diseño del reactor RBMK provocó un aumento descontrolado de la potencia. Esto derivó en una explosión que liberó grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera.

La estructura del reactor quedó destruida. La nube radiactiva se dispersó por amplias zonas de Europa.

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Las causas del desastre nuclear

El desastre nuclear de Chernóbil tuvo múltiples factores. Entre ellos destacan deficiencias en el diseño del reactor, protocolos de seguridad insuficientes y decisiones operativas inadecuadas durante la prueba.

Los operadores desactivaron sistemas de protección clave. Esto generó una reacción inestable que no pudo ser contenida a tiempo.

Este evento evidenció problemas estructurales en la gestión de la energía nuclear en ese periodo.

El impacto inmediato y los secretos que salieron a la luz

Tras la explosión, decenas de trabajadores y bomberos estuvieron expuestos a altos niveles de radiación. Muchos de ellos murieron en las semanas posteriores.

Las autoridades tardaron en informar sobre la magnitud del accidente. La evacuación de la ciudad de Prípiat ocurrió más de un día después.

El accidente nuclear dejó consecuencias ambientales y de salud que persisten / Especial

Con el paso del tiempo, se conocieron detalles sobre la gestión del accidente, la falta de transparencia y los riesgos asociados a la planta nuclear.

Secuelas de Chernóbil: qué pasó después

El accidente dejó consecuencias ambientales y de salud que persisten. Amplias zonas alrededor de la planta nuclear fueron declaradas inhabitables.

Se creó una zona de exclusión de 30 kilómetros. En ese perímetro, la radiación continúa presente, aunque en niveles variables.

En términos de salud, se documentó un aumento en casos de cáncer de tiroides, especialmente en personas expuestas durante su infancia.

Chernóbil hoy: así luce la zona del desastre

Hoy, Chernóbil se mantiene como un sitio de monitoreo científico. La planta nuclear está cubierta por una estructura de confinamiento que limita la dispersión de radiación.

La zona de exclusión registra actividad limitada, con presencia de investigadores y visitas controladas.

El desastre nuclear marcó un antes y un después en la regulación de la energía nuclear. A 39 años, Chernóbil sigue como referencia sobre los riesgos y la gestión de las plantas nucleares en el mundo.

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