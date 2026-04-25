MLB en México 2026: dónde ver EN VIVO la serie completa entre Padres y Diamondbacks en la Península

Las Grandes Ligas regresan a México y el Estadio Alfredo Harp Helú volverá a recibir un evento internacional con la esperada Mexico City Series 2026, protagonizada por San Diego Padres y Arizona Diamondbacks, una serie que podrá seguirse por distintas señales de televisión y streaming.
Después de dos años sin juegos oficiales de temporada regular en territorio mexicano, el beisbol de las Mayores vuelve con una serie de dos encuentros que promete atraer la atención de aficionados dentro y fuera del país, con horarios distintos para cada compromiso.
Dos juegos, dos transmisiones distintas
A diferencia de otras ediciones, cada partido tendrá una señal diferente, por lo que los seguidores deberán estar atentos para no perderse ningún duelo.
El primer juego se disputará el sábado 25 de abril a las 16:00 horas y podrá verse por FOX Deportes y FOX One, plataforma que tendrá la exclusiva en streaming.
Para el segundo encuentro, programado para el domingo 26 de abril a las 14:00 horas, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium, cambiando completamente de señal respecto al juego inaugural.
Regresa la fiesta de la MLB a la capital
La serie marcará el retorno de partidos oficiales de Grandes Ligas en México, algo que no ocurría desde 2024, reforzando el peso de la Ciudad de México como una plaza atractiva para el beisbol internacional.
El Diamante de Fuego será nuevamente escenario de un choque que reúne figuras, espectáculo y el ambiente especial que ha convertido a la capital en sede habitual de eventos de MLB.
Dónde ver Padres vs Arizona en México
Juego 1: Sábado 25 de abril
- Hora CDMX: 16:00 horas.
- Hora Yucatán / Campeche: 16:00 horas.
- Hora Quintana Roo: 17:00 horas.
- ¿Dónde ver?: En exclusiva por FOX Deportes (disponible en sistemas como Megacable) y por la app de FOX One.
Juego 2: Domingo 26 de abril
- Hora CDMX: 14:00 horas.
- Hora Yucatán / Campeche: 14:00 horas.
- Hora Quintana Roo: 15:00 horas.
- ¿Dónde ver?: A través de ESPN en televisión de paga y vía streaming por el plan premium de Disney+.