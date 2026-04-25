Día del Niño 2026: Los mejores peinados locos para niñas y niños

En la antesala del Día del Niño, una actividad se ha robado la atención en escuelas y redes sociales: el peinado loco, una dinámica que mezcla imaginación, humor y convivencia familiar, y que año con año gana más fuerza entre estudiantes de educación básica.

Lo que comenzó como una actividad recreativa en planteles escolares hoy se ha convertido en toda una tradición. Con peinados inspirados en juguetes, animales, dulces o figuras extravagantes, niñas y niños llegan a las aulas con auténticas obras de arte sobre la cabeza, mientras madres y padres se suman al reto con ingenio.

Una tradición que crece entre creatividad y diversión

Aunque no existe una versión oficial sobre su origen, esta dinámica ha cobrado fuerza en México como parte de las celebraciones del 30 de abril, e incluso algunos la vinculan con prácticas escolares surgidas en Estados Unidos.

La esencia del peinado loco está en romper con lo cotidiano y apostar por diseños originales elaborados con pintura temporal, materiales reciclados, juguetes, limpiapipas, cartón o cualquier elemento que despierte creatividad.

Más allá del juego, la actividad también fomenta convivencia entre familias y escuelas, pues muchos padres convierten la preparación del peinado en una experiencia compartida con sus hijos.

Te dejamos algunos ejemplos

Goku

El corral

La araña

La granja

La coquita