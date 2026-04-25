¿Por qué Chivas, Cruz Azul y Toluca pelean por un millón de dólares en la J17 de la Liga MX?

La fase regular del Clausura 2026 llega a su punto más intenso con una batalla paralela a la Liguilla: Chivas, Cruz Azul y Toluca disputan el reconocimiento al mejor equipo del año futbolístico, un premio que entrega un millón de dólares y que se definirá hasta la última jornada.

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Con apenas un punto de diferencia entre los tres contendientes, la pelea por este incentivo económico ha elevado la tensión en el cierre del torneo. Cruz Azul lidera la clasificación acumulada con 65 unidades, mientras Toluca y Chivas le pisan los talones con 64 puntos, dejando abierta una definición dramática.

Tres candidatos, un solo premio

El reconocimiento distingue al club con mayor cantidad de puntos sumados entre Apertura y Clausura, premiando la regularidad a lo largo de todo el ciclo futbolístico.

Cruz Azul llega con ventaja, aunque inmerso en dudas por una racha sin victorias y en medio del cambio de timón tras la salida de Nicolás Larcamón. Ante Necaxa, los celestes buscarán sostener la cima y evitar un tropiezo que les arrebate el premio.

Toluca, por su parte, afronta presión tras dejar escapar puntos en jornadas recientes. Los Diablos reciben a León obligados a ganar y esperar una combinación favorable para quedarse con el reconocimiento.

Mientras tanto, Chivas aparece como el equipo con mejor momento anímico. El conjunto rojiblanco llega impulsado por resultados positivos y cerrará ante Tijuana con la posibilidad de conquistar el liderato y embolsarse la recompensa.

Más que dinero: prestigio y constancia

Aunque el incentivo económico acapara reflectores, el galardón representa también un reconocimiento al proyecto más sólido de la temporada.

Para cualquiera de los tres clubes, levantar esta distinción significaría respaldar su rendimiento con un premio que combina prestigio, regularidad y premio económico.

Todo se define en la Jornada 17

La última fecha pondrá en juego mucho más que posiciones rumbo a la Liguilla. Chivas, Cruz Azul y Toluca también pelean por cerrar como el equipo más constante del futbol mexicano.

Con tres aspirantes, un punto de diferencia y un millón de dólares en disputa, el desenlace promete un cierre de temporada con dramatismo hasta el último minuto.