¡Ultimos días! CDMX lanza descuento del 90% en multas de tránsito: así puedes consultar y pagar tus adeudos

El Gobierno de la Ciudad de México activó un programa especial que permite a automovilistas pagar sus multas de tránsito con un descuento del 90 por ciento, una medida que busca facilitar la regularización de adeudos acumulados en la capital.

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades informaron que este beneficio está disponible tanto para propietarios de vehículos particulares como para concesionarios del transporte individual, incluidos taxis.

¿Quiénes pueden acceder al descuento en multas?

El programa aplica para infracciones registradas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, lo que abre la posibilidad a miles de conductores de ponerse al corriente pagando solo el 10 por ciento del monto total.

Las autoridades capitalinas señalaron que esta iniciativa tiene como objetivo reducir la carga económica de los adeudos, además de incentivar una cultura de cumplimiento entre los usuarios de la vía pública.

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¿Cómo consultar tus multas de tránsito en CDMX?

Para saber si cuentas con infracciones pendientes, debes ingresar a los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México. Puedes consultar tus multas de tránsito en:

El portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

La página de infracciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

La app oficial “CDMX” o “Mi Policía”

Solo necesitas ingresar el número de placas de tu vehículo para conocer el detalle de tus adeudos, así como el monto actualizado con el descuento aplicado.

¿Cómo pagar con el 90% de descuento?

Una vez que consultes tus multas, el sistema mostrará automáticamente el monto con la reducción. El pago puede realizarse en línea o en centros autorizados como bancos, tiendas de conveniencia o kioscos de la Tesorería.

Este beneficio estará vigente hasta el 30 de abril de 2026, por lo que las autoridades recomiendan aprovecharlo antes de que concluya.

Multas que NO aplican para el beneficio

El programa excluye infracciones consideradas graves, como aquellas relacionadas con accidentes que provocaron lesiones, delitos o invasión de carriles confinados.

En estos casos, las sanciones deberán cubrirse en su totalidad, sin posibilidad de descuento.

Medida para mejorar movilidad y recaudación

Con esta estrategia, el gobierno capitalino busca depurar el padrón de infracciones, mejorar el orden vial y fortalecer la recaudación sin afectar de forma severa la economía de los conductores.

Las autoridades reiteraron que se trata de una oportunidad limitada para regularizar la situación vehicular y evitar complicaciones administrativas en el futuro.

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