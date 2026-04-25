Automóvil queda reducido a cenizas en el fraccionamiento Fovissste de Ciudad del Carmen

Un automóvil particular terminó completamente calcinado la noche de este viernes al interior del fraccionamiento Fovissste, generando la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de un vehículo envuelto en llamas, por lo que al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera inmediata para sofocar el incendio.

Debido a la intensidad del fuego, la unidad quedó prácticamente irreconocible, sin que se lograran distinguir placas, marca o modelo.

Los bomberos realizaron labores de enfriamiento sobre la estructura metálica para evitar la reactivación de las llamas y reducir riesgos en la zona.

En tanto, elementos de la policía acordonaron el área y recabaron datos de lo ocurrido, iniciando las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

Hasta el momento, no se ha determinado si el incendio fue provocado por una falla mecánica, como un corto circuito, o si se trató de un hecho intencional. Será a través de las investigaciones que se logre establecer el origen del fuego.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo fue declarado pérdida total. Se indicó que el propietario deberá hacer uso de su seguro para el deslinde de responsabilidades y la evaluación de los daños.