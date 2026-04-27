Putin promete impulsar la paz en Oriente Medio y reafirma alianza con Irán tras reunión en Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su gobierno buscará impulsar la paz en Oriente Medio, durante una reunión con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, celebrada en San Petersburgo.

El encuentro se da en un contexto de tensión regional, marcado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo que ha incrementado la atención internacional sobre posibles salidas diplomáticas.

Rusia busca papel en la paz regional

Putin sostuvo que Rusia actuará conforme a sus intereses y a los de los países de la región para favorecer un escenario de estabilidad.

El mandatario reiteró que su país mantiene una postura clara frente al conflicto y subrayó la necesidad de avanzar hacia soluciones que reduzcan la confrontación.

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Postura frente a Irán

Durante la reunión, el presidente ruso expresó su respaldo a Irán y destacó la resistencia del país frente a las tensiones internacionales.

Putin ha calificado previamente como agresión los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, lo que refuerza la posición de Moscú en el conflicto.

Refuerzan relaciones estratégicas

El líder ruso también recordó que recientemente recibió un mensaje del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, y reiteró la disposición de mantener y fortalecer la relación estratégica entre ambos países.

Pidió al canciller iraní transmitir su agradecimiento y confirmar la continuidad de los vínculos bilaterales.

Intercambio diplomático entre Rusia e Irán

Por su parte, Abás Araqchí transmitió los saludos del líder supremo y del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y agradeció el respaldo de Rusia en el contexto actual.

🇷🇺🇮🇷 Putin–Araghchi Talks Deepen Alliance as Iran Claims Strategic Upper Hand in Global Standoff



Vladimir Putin held high-stakes talks with Abbas Araghchi in St Petersburg on Monday, as Tehran escalated its rhetoric in a widening confrontation with Washington, insisting it now… pic.twitter.com/NiqQjGoUAY — Real Global News (@FelastoryMedia) April 27, 2026

El funcionario iraní destacó la importancia de la postura rusa en favor de su país y reconoció el apoyo mostrado en momentos clave.

Contexto internacional

La reunión refleja la cercanía entre Moscú y Teherán en medio de un escenario internacional complejo, donde las alianzas estratégicas cobran relevancia.

Rusia se posiciona como un actor clave en la región, con la intención de influir en el rumbo de los conflictos en Oriente Medio a través de la diplomacia y sus relaciones internacionales.

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