Arde tráiler en Champotón y colapsa la carretera Carmen–Campeche; posible sobrecalentamiento

Al venir en circulación, la cabina de un tráiler comenzó a arder en llamas mientras circulaba sobre la carretera federal Carmen - Campeche, a la altura de Villamar, perteneciente al municipio de Champotón. No se reportan personas lesionadas; elementos de emergencia ya están en el lugar.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró hace unos momentos, alrededor de las 15:15 horas de este lunes, 27 de abril, a la altura del poblado antes referido.

Sin reportes oficiales; no obstante, un posible recalentamiento pudo haber sido la causa. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron este siniestro; sin embargo, se cree que pudo tratarse de un posible sobrecalentamiento.

El personal de la Secretaría de Marina, Armada de México, Semar, y de Protección Civil, PC, de Champotón, ya están en la zona para sofocar el fuego.

Mientras tanto, en el lugar hay presencia de elementos de la Guardia Nacional, GN, quienes se están encargando de abanderar la zona. Por el momento se reportan embotellamientos en ambas vías de la carretera federal. Piden extremar precaución.

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JGH