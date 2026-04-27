Turista sobrevive a ataque de cocodrilo en Caye Caulker.

Mujer de origen estadounidense salvó la vida de milagro tras ser atacada por un cocodrilo durante las primeras horas de este lunes en la zona norte de la isla de Caye Caulker.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la madrugada en el sector conocido como Northside. La víctima, identificada como Nicole Robinson, de 44 años, decidió ingresar al mar para nadar en un horario de nula visibilidad, momento en el que fue sorprendida por el ejemplar que merodeaba la zona.

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A pesar de la ferocidad del encuentro, Robinson logró luchar contra el reptil y zafarse de sus fauces para ponerse a salvo en la orilla.

Debido a la naturaleza de las lesiones sufridas, la mujer requirió atención médica inmediata de alta complejidad. Fue trasladada de urgencia vía aérea hacia un hospital en la Ciudad de Belice. Permanece bajo observación constante y tratamiento especializado.

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Expertos locales señalaron que el área de manglares en Caye Caulker, especialmente en la zona norte y cerca de las lagunas occidentales, es un hábitat natural y activo para estos depredadores.

Fernando Baeza

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