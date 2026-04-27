Evacúan CENDI en Ciudad del Carmen por conato de incendio; falla en aire acondicionado causa alerta

Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró la tarde de este lunes en la colonia Petrolera, luego del reporte de un presunto incendio al interior de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), lo que generó alarma entre personal educativo y padres de familia.

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De acuerdo con la información recabada, docentes y personal de seguridad detectaron la presencia de humo dentro de las instalaciones del plantel, por lo que de inmediato activaron los protocolos de emergencia y evacuación para salvaguardar la integridad de los menores y trabajadores.

Al lugar arribaron elementos del cuerpo de Bomberos de Pemex, procedentes de la estación ubicada en el kilómetro 4.5, quienes, en coordinación con el personal del centro educativo, realizaron el desalojo ordenado del inmueble, garantizando la seguridad de todos los ocupantes.

El hecho ocurrió en la colonia Petrolera de Ciudad del Carmen. / Israel Lozano

Posteriormente, los bomberos ingresaron a las instalaciones para ubicar el origen del humo, confirmando que se trató de una falla en un equipo de aire acondicionado, lo que provocó la emisión de humo y activó la alerta dentro del edificio.

Tras controlar la situación y descartar riesgos mayores, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Asimismo, una vez concluida la intervención, la circulación en la zona fue reabierta, evitando mayores afectaciones al tránsito vehicular.

El incidente quedó únicamente en un susto, destacando la rápida reacción del personal del CENDI y la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia.

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JGH