Ciudad del Carmen se prepara para recibir al nuevo obispo de Campeche este 30 de abril

La comunidad católica de Ciudad del Carmen se prepara para recibir al nuevo obispo de la Diócesis de Campeche, José Alberto González Juárez, quien arribará a la isla el próximo jueves 30 de abril como parte de su primera visita pastoral previo a su toma de protesta.

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De acuerdo con José Francisco Verdejo Aguilera, rector del Santuario de Nuestra Señora del Carmen, este hecho representa un momento histórico para la comunidad católica del municipio y, en especial, para la Virgen del Carmen, patrona de la Diócesis.

Se prevé su llegada alrededor de las 11:00 de la mañana al Santuario, donde será recibido por los 19 sacerdotes del Decanato Carmen, grupos apostólicos y fieles. Durante su estancia, el obispo electo no celebrará misa, sino que encabezará un acto mariano en el que se postrará ante la imagen de la patrona, presentándole oraciones y una ofrenda floral.

Arribará el 30 de abril al Santuario de Nuestra Señora del Carmen. / Perla Prado Gallegos

Tras este acto, el nuevo jerarca convivirá brevemente con los fieles y sostendrá un encuentro con el presbiterio local antes de trasladarse a la ciudad de Campeche para continuar con su agenda.

La visita será retribuida por la comunidad carmelita, ya que las 12 parroquias de la isla han organizado traslados masivos para acompañar a González Juárez en su toma de posesión oficial el 1 de mayo en la capital del estado. El rector del Santuario invitó a la población a acudir desde temprana hora para participar en esta jornada que marca el inicio del nuevo pastoreo espiritual en la entidad.

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JGH