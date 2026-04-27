¿Ángela Aguilar espía a Cazzu? Señalan a Kunno de exhibir a la esposa de Nodal

La polémica estalló este lunes 27 de abril de 2026, y es que, recientemente Kunno estuvo junto a Ángela y Nodal en su rancho. Con la finalidad de apagar los rumores de una supuesta separación; el influencer compartió una fotografía al lado de Ángela Aguilar mientras coloreaban, sin embargo, los usuarios notaron algo peculiar.

En la historia que compartió el creador de contenido, algunos usuarios pudieron notar que en el celular de la hija de Pepe Aguilar aparecía una fotografía de Cazzu. Esto encendió las redes sociales, y rápidamente cientos de usuarios acusaron a Ángela de espiar a la expareja de Nodal.

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Usuarios acusan a Ángela Aguilar de espiar a Cazzu

Todo comenzó cuando el influencer Kunno, quien es amigo cercano de la pareja, compartió una historia en su cuenta de Instagram durante una reunión de fin de semana. Lo que parecía un video casual de convivencia se convirtió en evidencia para los internautas; al hacer un zoom, a la pantalla del celular de Ángela, usuarios notaron algo peculiar.

En el dispositivo móvil de Ángela Aguilar, que se encontraba sobre la mesa, los seguidores notaron que la cantante presuntamente estaba observando una fotografía reciente de Cazzu. La imagen de la argentina pertenece a su última presentación; la imagen fue eliminada por Kunno.

Cuando Kunno fue advertido por una seguidora sobre lo que se alcanzaba a ver en el dispositivo de Ángela, borró la historia de inmediato. Sin embargo, minutos después volvió a subir un video casi idéntico, pero cuidando que el ángulo no revelara el contenido del teléfono. Sin embargo; las capturas de pantalla ya han comenzado a circular en las redes.

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