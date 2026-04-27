Sin aire acondicionado ni medicinas: denuncian crisis en hospital del IMSS en Ciudad del Carmen

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad del Carmen denunciaron las condiciones críticas del área de urgencias del Hospital General de Zona número 4, donde la falta de aire acondicionado, ventilación y medicamentos compromete la salud de los pacientes.

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Un ciudadano, quien solicitó el anonimato, relató que su familiar con crisis hipertensiva empeoró debido al calor extremo en el área de observación. "El área de espera tiene clima, pero en urgencias no hay ventilación; el personal incluso lleva sus propios ventiladores", señaló. Describió un ambiente sofocante, con hacinamiento y malos olores, lo que impidió que la presión arterial de su familiar se estabilizara hasta que fue trasladada a su domicilio.

Personal médico confirmó que el hospital suma dos años sin un sistema de climatización funcional, pese a los reportes constantes. A esto se suma el desabasto de fármacos básicos en urgencias y la falta de personal suficiente para cubrir la alta demanda de la isla.

Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades del IMSS para rehabilitar esta unidad, que sigue siendo el principal punto de atención para la mayoría de la población carmelita, ante el evidente deterioro de su infraestructura.

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JGH