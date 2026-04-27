Pemex deja sin respuesta a pescadores de Campeche por derrames en el Golfo; analizan ir a CDMX

Representantes del sector pesquero ribereño denunciaron la falta de respuestas concretas por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ante los daños ocasionados por derrames en el Golfo de México. Durante una reunión, funcionarios de la paraestatal informaron a los líderes que las oficinas en Ciudad del Carmen no tienen competencia para dar seguimiento a sus peticiones, obligándolos a trasladar sus gestiones hasta la Ciudad de México (CDMX).

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Vicencio Luna Pérez, presidente de la Federación de Pescadores Ribereños, explicó que a nivel local solo se les canalizó al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA). Sin embargo, el sector considera que esta iniciativa es insuficiente, por lo que han lanzado una nueva solicitud para incrementar los beneficios actuales.

Entre las demandas planteadas por los pescadores destacan:

La entrega de un motor por cooperativa .

. Un incremento del 70% en los recursos destinados a la reparación de artes de pesca.

destinados a la reparación de artes de pesca. La implementación de un subsidio para el combustible.

Los hombres de mar también acusaron que el "Fideicomiso por 15 millones de pesos" —establecido tras afectaciones históricas— no ha sido actualizado pese al alza en los costos de insumos. Asimismo, denunciaron que siguen detectando redes contaminadas con crudo, un hecho que las autoridades han intentado minimizar.

Finalmente, los pescadores advirtieron que esperan una pronta respuesta sobre el incremento al PACMA; de lo contrario, definirán la logística para viajar a la capital del país e insistir en la inclusión del sector en los apoyos federales por los daños ambientales derivados del más reciente derrame.

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JGH