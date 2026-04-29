Donald Trump recibirá a astronautas de Artemis II: misión a la Luna marca nuevo récord y liderazgo de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá un encuentro en la Casa Blanca con los astronautas de la misión Artemis II, en un acto que busca reconocer uno de los avances más relevantes en la exploración espacial reciente.

La visita se da tras el regreso de la tripulación que logró completar una misión alrededor de la Luna, considerada un paso clave en la nueva etapa de la carrera espacial.

La portavoz de la Casa Blanca confirmó que el mandatario recibirá al equipo en el Despacho Oval, destacando el carácter histórico de la misión y su impacto en el posicionamiento global de Estados Unidos en materia científica y tecnológica.

¿Quiénes integran la misión Artemis II?

La tripulación está conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes participaron en un viaje de 10 días en el que alcanzaron la mayor distancia recorrida por seres humanos fuera de la Tierra.

Este equipo forma parte de la nueva generación de astronautas que lideran el programa Artemis de la NASA, enfocado en retomar las misiones tripuladas al entorno lunar tras décadas sin presencia humana en esa zona.

Noticia Destacada Artemis II: por qué el regreso a la Tierra es más peligroso que el despegue en la misión a la Luna

¿Por qué es clave la misión Artemis II?

El vuelo de Artemis II representa un avance significativo en los objetivos de la NASA, ya que marca el regreso de misiones tripuladas a la órbita lunar después de más de medio siglo. Además, sienta las bases para futuras expediciones que buscan llevar nuevamente humanos a la superficie de la Luna.

El programa también tiene como meta a largo plazo la exploración de Marte, consolidando una estrategia que posiciona a Estados Unidos frente a otras potencias en la carrera espacial.

🚨TODAY:



President Trump will host hero astronauts of NASA’s groundbreaking Artemis II mission at White Househttps://t.co/umaSso2Fzx — Karoline Leavitt (@PressSec) April 29, 2026

¿Qué sigue para la exploración espacial?

La misión Artemis II es considerada un paso previo para Artemis III, que proyecta realizar un alunizaje en los próximos años. En este contexto, el reconocimiento por parte del gobierno estadounidense refuerza la importancia del proyecto como eje de desarrollo científico y geopolítico.

El encuentro entre Trump y los astronautas simboliza no solo un logro tecnológico, sino también una apuesta por el liderazgo espacial en un escenario internacional cada vez más competitivo.

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