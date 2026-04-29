Altas temperaturas en Cancún: Consejos para evitar un golpe de calor al correr en la mañana

Con la llegada de las altas temperaturas en Cancún, salir a correr por la mañana puede parecer la mejor opción para evitar el sol intenso del mediodía.

Sin embargo, especialistas advierten que incluso en las primeras horas del día el calor y la humedad pueden provocar un golpe de calor, una condición peligrosa que puede poner en riesgo la vida si no se atiende a tiempo.

Noticia Destacada Golpe de calor en Quintana Roo: Síntomas, cómo evitarlo y qué hacer si se sufre de uno

Recomendaciones para prevenir un golpe de calor

Hidratación antes de salir no basta con tomar agua durante la carrera. Lo ideal es beber agua desde antes de comenzar y evitar salir en ayunas sin líquidos.

no basta con tomar agua durante la carrera. Lo ideal es beber agua desde antes de comenzar y evitar salir en ayunas sin líquidos. Evitar horarios críticos aunque se trate de una rutina matutina, lo mejor es correr entre 6:00 y 7:30 a.m. , ya que después de esa hora la temperatura aumenta rápidamente.

aunque se trate de una rutina matutina, lo mejor es correr entre , ya que después de esa hora la temperatura aumenta rápidamente. Usar ropa adecuada se recomienda vestir ropa ligera, transpirable y de colores claros. Además, es importante usar gorra o visera para proteger la cabeza.

se recomienda vestir ropa ligera, transpirable y de colores claros. Además, es importante usar gorra o visera para proteger la cabeza. No subestimar la humedad en Quintana Roo, la sensación térmica puede ser más alta que la temperatura real. Si el aire se siente pesado o el sudor no evapora, es señal de alerta.

5. Consumir electrolitos en días extremadamente calurosos, se puede complementar con bebidas con electrolitos para evitar descompensaciones, especialmente si el entrenamiento es largo.

6. Correr cerca de áreas verdes o rutas arboladas reduce el impacto del sol directo y ayuda a mantener una temperatura corporal más estable. Buscar rutas con sombra Correr cerca de áreas verdes o rutas arboladas reduce el impacto del sol directo y ayuda a mantener una temperatura corporal más estable.

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?