Desaparición de joven de 27 años en Leona Vicario genera preocupación entre ciudadanos

La desaparición de Ángel Daniel Guerrero Galeana, un hombre de 27 años reportado como no localizado en la comunidad de Leona Vicario, volvió a generar preocupación entre habitantes de la zona debido al incremento de casos similares registrados en distintas regiones de Quintana Roo y a la percepción ciudadana de falta de seguridad en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

La Fiscalía General del Estado activó una ficha de búsqueda con número de alerta 28/FDC/2026 tras la denuncia presentada por la desaparición del joven, quien fue visto por última vez el 26 de abril de 2026 en el municipio de Puerto Morelos, sin que hasta ahora se tenga información oficial sobre su paradero.

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De acuerdo con los datos difundidos en la ficha de localización, la denuncia formal fue presentada el 28 de abril.

La información oficial señala que Ángel Daniel Guerrero Galeana es de nacionalidad mexicana, tez morena y complexión delgada. Tiene cabello negro, corto y lacio; ojos cafés oscuro; una estatura aproximada de 1.70 metros y peso cercano a los 70 kilogramos.

Como señas particulares, las autoridades detallaron que cuenta con tatuajes en el antebrazo derecho, entre ellos una nota musical y la leyenda con los nombres “Hiromi Carolina, Ailani”, características consideradas relevantes para facilitar su identificación.

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Al momento de su desaparición vestía short negro, camisa gris y chanclas verdes con la leyenda Nike, de acuerdo con la descripción incluida en la ficha emitida por la Fiscalía estatal.

La activación de la alerta se produce en medio de un clima de preocupación social por los recientes casos de desaparición y hechos relacionados con inseguridad en Quintana Roo, particularmente en municipios y comunidades donde ciudadanos consideran insuficientes las acciones de prevención y vigilancia.