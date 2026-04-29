Falta de vigilancia provoca vandalismo y pintas en el parque Costero 500 de Champotón

Ante la nula vigilancia policial, las instalaciones del parque Costero 500 están siendo vandalizadas con pintas en el mobiliario urbano de este espacio recreativo, afectando principalmente barandales, muros y bancas.

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Comerciantes de la zona responsabilizan a un grupo de personas en situación de calle que se concentran en las partes bajas de este inmueble, por lo que solicitan la intervención inmediata de las autoridades.

Enrique Flores Medina señaló a un sujeto apodado "El Charras", quien permanece de manera frecuente en esta zona. Destacó que, aunque no es agresivo, tiene una fijación por realizar grafiti en los espacios públicos. “Este sujeto es el que ha estado pintando bancas y barandales. Ya se reportó a la policía, pero no han hecho nada”, destacó.

Por su parte, Bianca del Carmen Coyoc señaló que este individuo también acostumbra quemar basura, lo que representa un riesgo de incendio. “Sus actitudes están fuera de lugar. Recolecta basura y luego la quema, además de que carga sus pinturas y se pone a grafitear los espacios aquí en el malecón”, comentó.

Señalan a un indigente apodado “El Charras”. / Jorge May

De igual forma, los declarantes externaron que otras personas en situación de calle han sido responsables de sustraer el cableado eléctrico, dejando en penumbras el inmueble. “Recientemente rehabilitaron el alumbrado, pero no tardarán en volver a robarse el cableado ante la falta de vigilancia”, añadieron preocupados.

Tras un recorrido por el lugar, se avistó a un sujeto con las características descritas, quien posteriormente se ocultó en la parte baja del parque, justo en el punto de descarga del drenaje pluvial que desemboca al mar.

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JGH