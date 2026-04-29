Erosión costera amenaza carretera Sabancuy-Carmen

La afectación a la carretera federal Sabancuy-Carmen por la erosión costera a causa de la marea que arrastra arena de la playa hacia el interior del estero, además de los nortes, frentes fríos y huracanes, fue una advertencia de los campamentos tortugueros, ambientalistas e incluso de la ciudadanía que observó la constante disminución de la franja costera.

Debido a las afectaciones y para evitar cortes carreteros, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) rehabilita la vía federal para seguridad de los usuarios, según confirmó el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), Berhard Rehn, tras la denuncia pública.

Noticia Destacada Falta de vigilancia provoca vandalismo y pintas en el parque Costero 500 de Champotón

El punto crítico del daño se ubica en el kilómetro 76.5, entre el viaducto Playa Sabancuy y La Playita, donde es visible el desprendimiento de la base que sostiene la carretera.

En el 2020, el representante del campamento tortuguero “Escollera”, Alfonso Díaz Molina, advirtió el avance del mar y la destrucción de la playa, afectando cocoteros y postes de la CFE.

En el 2023, la presidenta de Profauna, Dayna Miranda Pérez, alertó sobre la erosión y el crecimiento de la mancha urbana, que afecta a los quelonios, contabilizando 28 atropellamientos de Carey.

Actualmente, la SICT realiza trabajos de protección y arrope de taludes en el tramo Isla Aguada–Sabancuy, recomendando conducir con precaución y respetar la señalización de obra.