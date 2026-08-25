¡Otra vez! Samulá, Lerma y colonias de Campeche sufren nuevo corte de agua

De nuevo miles de familias volvieron a padecer afectaciones por otro corte de agua, que afectó tanto a los habitantes de la capital como en los poblados de Samulá y Lerma, esta vez por una falla eléctrica en el cárcamo del aeropuerto informaron por redes sociales autoridades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

Según el reporte oficial se afectaron habitantes de las colonias Colinas del Sur, Monte Real, Las Quintas, Lomas de las Flores, Solidaridad Urbana, Laureles, Laureles 2, Las Flores, Arboleda, San Arturo, San Cayetano, Villas Colosio, Villas Allende, Fovi Héroes de Chapultepec, Bosques de Campeche, Prado, Vicente Guerrero, Buena Vista, Samulá, Ignacio Zaragoza, Lázaro Cárdenas, Tepeyac, San Rafael pedregal, Sascalum, Electricistas, San Antonio, Eminencia, Pedregal y Lonas del Rey.

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Todavía hasta ayer en la mañana, familias confirmaron que continuaban sin el vital líquido, en espera que el servicio se regulara en la tarde noche como ha ocurrido cada mes desde el año pasado.

“Como tengo tinaco a mí no me afectó tanto el corte, pero a los vecinos que carecen de contenedores de agua sí están padeciendo, y sobre todo acá en Samulá siempre hay pésimo servicio y con los cortes empeora la situación”, manifestó Ady Raigosa, ama de casa.

“De por sí en Lerma hay mal servicio, hay muchas fugas y con los cortes sobre todo lo padecemos las familias que vivimos en las partes altas de Kila, San Antonio y Marañón, ojalá que este corte no se prolongue tanto como otros, porque los que no les falta son los que tienen hasta piscina”, comentó Yesenia Palmer, vecina de la comunidad de Lerma.

Lo mismo sucedió en las colonias de la capital del estado, donde familias se vieron en la necesidad de volver a racionar el vital líquido, en espera que el servicio se regule con prontitud.

“Eso del corte del agua no fue por un día, llevamos más de tres días con escasez de agua, hemos tenido problemas para bañarnos, lavar la ropa y los trastes, sobre todo ahora que nuestros hijos comenzaron a ir a clases, es cuando más necesitamos de este servicio y las autoridades municipales siempre desinforman”, expresó Felipa Cahuich, vecina de la colonia Tepeyac, en la capital.

“No todos nos enteramos del corte del servicio yo me enteré porque se quedó sin agua el tinaco, y esperamos que en la tarde regrese el agua, ojalá que las autoridades del Ayuntamiento de Campeche informen por todos los medios, no sólo por redes sino también por radio y periódicos”, indicó Salvador Méndez, otro de los miles de afectado.