Sancionan a seis cafres en la Costera del Golfo en Campeche por superar los 100 km/h

En una acción enfocada a prevenir accidentes viales, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) realizaron este lunes un operativo radar en la zona de Imí, logrando multar a seis conductores que transitaban a más de 100 kilómetros por hora en una zona con límite de 60 km/h. El “filtro radar” se instaló sobre la avenida Costera, entre la calle 12 del poblado de Imí con dirección al periférico Pablo García y Montilla, donde un grupo de motorizados se resguardó metros adelante para monitorear la velocidad de los vehículos.

Durante cerca de una hora y media, los efectivos policiales detuvieron a los seis guiadores infractores, quienes fueron retenidos sin que ninguno intentara huir. Los oficiales les expidieron sus respectivas multas, sin realizar revisión del interior de las unidades ni retener los vehículos; pese a la molestia inicial, los ciudadanos no protagonizaron conflictos mayores que ameritaran arrestos.

Zona de alto riesgo

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El sector donde se realizó el operativo ha sido señalado como escenario de múltiples accidentes causados por el exceso de velocidad. El más reciente y trágico fue el fallecimiento de una familia completa tras ser impactada por una camioneta que perdió el control, un hecho que encendió las alarmas entre autoridades y vecinos sobre la necesidad de reforzar la vigilancia vial en la zona.

La implementación de filtros radar forma parte de las estrategias de la SPSC para disuadir a los conductores de exceder los límites de velocidad, una de las principales causas de siniestros viales en Campeche. Según datos de la dependencia, el exceso de velocidad está detrás de al menos tres de cada diez accidentes graves en la entidad, muchos de ellos con víctimas fatales.

A diferencia de otros operativos, en esta ocasión no se procedió a la retención de las unidades ni a revisiones internas de los vehículos, lo que generó algunas críticas entre ciudadanos que esperaban acciones más contundentes. Sin embargo, autoridades explicaron que el objetivo del filtro era principalmente preventivo y educativo, buscando que los conductores tomen conciencia del riesgo que representa circular a altas velocidades en zonas urbanas.

Una vez concluido el operativo, los elementos policiales se retiraron hacia otra de las avenidas conflictivas de la ciudad, donde continuarán con este tipo de acciones en los próximos días con un llamado a respetar los límites de velocidad no solo como obligación legal, sino como medida que salva vidas.