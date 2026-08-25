Campeche eliminará el examen de ingreso al bachillerato a partir de 2027

A partir del 2027, Campeche será una de las entidades que eliminarán el examen de ingreso al bachillerato, como parte de la expansión del programa Mi Derecho, Mi Lugar. Así lo dio a conocer el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la conferencia de prensa “La mañanera del pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (Seduc), tan solo en el ciclo escolar pasado en el nivel educativo medio superior, se tuvo una matrícula de 38 mil 271 jóvenes que formaron del bachillerato en los 13 municipios.

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Esto quiere decir que habrá la posibilidad de que los poco más de 149 planteles educativos de nivel medio superior entre Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), DGETI (CETis y CBTA), Universidad Autónoma de Campeche (Uacam) y del Instituto Campechano tengan cupo lleno en turnos matutino, vespertino y hasta nocturno.

Con esto, Campeche se suma a Quintana Roo y Yucatán que desde el ciclo escolar pasado, correspondiente al 2025 – 2026, ya no requieren que los alumnos aprueben un examen para poder ingresar al nivel bachillerato público.

El esquema sustituirá la asignación mediante pruebas por un modelo de elección directa, esta estrategia ya opera en 17 entidades del país. El nuevo modelo busca dejar atrás el examen del COMIPEMS, mecanismo que durante años determinó el plantel asignado a estudiantes con base en el número de aciertos.

Bajo ese sistema, los aspirantes registraban hasta 20 opciones de preparatoria, pero no siempre obtenían un lugar entre sus principales preferencias, en 2024, solo 26.2 por ciento logró ingresar a su primera opción y 12.5 por ciento a la segunda. Cerca de un tercio recibió una asignación entre la sexta y vigésima alternativa.

A nivel nacional, los primeros resultados de Mi Derecho, Mi Lugar muestran un cambio en la asignación de espacios. De los 191 mil 69 jóvenes que participaron en el proceso, 74.2 por ciento obtuvo su primera opción, 19.7 por ciento la segunda y 5.4 por ciento la tercera.

Solo 1.8 por ciento recibió su cuarta opción y ningún estudiante llegó a la quinta. De esta forma, prácticamente todos los participantes obtuvieron una de sus tres primeras alternativas.

Además del nuevo esquema de ingreso, el Bachillerato Nacional contempla una doble certificación para los estudiantes que concluyan la preparatoria. Ya fueron entregados 657 mil 520 títulos correspondientes a la primera generación de este modelo. Los egresados reciben el certificado de Bachillerato Nacional y otro avalado por una institución de educación superior.

Con la incorporación de Campeche en el próximo ciclo escolar 2027, el proceso de ingreso al bachillerato tendrá un cambio relevante para las nuevas generaciones de estudiantes. La eliminación del examen modificará el mecanismo de asignación y dará mayor peso a la elección directa de los planteles.