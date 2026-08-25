Presidenta Sheinbaum anuncia 12 mil 750 nuevos consultorios y expansión nacional de Farmacias del Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes 25 de agosto una nueva etapa de fortalecimiento del sistema público de salud, que incluye la ampliación de Salud Casa por Casa, la expansión de las Farmacias del Bienestar y la creación de 12 mil 750 consultorios de atención primaria como parte del Servicio Universal de Salud.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que los nuevos consultorios comenzarán a operar a partir de enero de 2027 en las 24 entidades donde funciona el IMSS Bienestar.

El objetivo, señaló el secretario de Salud, David Kershenobich, es acercar la atención médica a la población y evitar que padecimientos de baja complejidad tengan que atenderse necesariamente en hospitales.

Salud Casa por Casa suma casi 25 millones de consultas

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que Salud Casa por Casa cuenta con alrededor de 20 mil profesionales de la salud, principalmente enfermeras y enfermeros que visitan a adultos mayores y personas con discapacidad.

Hasta ahora se han realizado casi 25 millones de consultas, entre primeras, segundas y terceras visitas.

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El programa también acumula 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, además de 44 mil 495 atenciones de urgencia.

Ramírez añadió que cerca de 900 mil personas han sido referidas a instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar o Pemex para recibir atención adicional.

¿Cuándo se ampliarán las Farmacias del Bienestar?

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que la expansión comenzará en septiembre y deberá completarse durante noviembre.

La red contará con 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en los 24 estados donde opera IMSS Bienestar.

De ese total, más de 5 mil 500 estarán ubicadas en Tiendas de Alimentación para el Bienestar y otras mil corresponderán a máquinas automáticas de dispensación instaladas en centros de salud.

Las recetas emitidas durante las visitas de Salud Casa por Casa permitirán obtener de forma gratuita 22 tipos de medicamentos, principalmente para enfermedades leves y padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.

Nuevos consultorios podrán dar 40 millones de consultas adicionales

La Secretaría de Salud anunció la creación de 12 mil 750 consultorios de atención primaria, con los que se proyecta aumentar en 40 millones el número de consultas disponibles.

Estos espacios estarán distribuidos en zonas urbanas y rurales, además de unidades médicas, centros de trabajo, casas de salud y otros puntos comunitarios.

Cada consultorio tendrá personal médico o de enfermería con capacidad para prescribir medicamentos, expediente electrónico, equipo básico y acceso a 90 tipos de medicamentos gratuitos.

El horario previsto será de 08:00 a 20:00 horas entre semana y de 08:00 a 14:00 los fines de semana.

#MañaneraDelPueblo. La importancia de la credencial de Servicio Universal de Salud que comenzará a operar en enero de 2027, informa @EduardoClark pic.twitter.com/sBJIzq8HP5 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 25, 2026

¿Cuándo abre la convocatoria para médicos y enfermeras?

Sheinbaum indicó que el 14 de septiembre comenzará la integración de los Comités de Salud para el Bienestar, que participarán en la adecuación de los espacios donde estarán los nuevos consultorios.

Ese mismo día abrirá una convocatoria para contratar médicos, enfermeras y otro personal de salud. También podrán participar profesionales jubilados, quienes podrán recibir un pago adicional sin perder su pensión.

La convocatoria estará disponible hasta el 31 de octubre.

Credencial del Servicio Universal permitirá recibir atención sin importar derechohabiencia

El Gobierno también avanzará en la credencialización del Servicio Universal de Salud, que permitirá recibir determinados servicios sin importar si una persona está afiliada al IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar.

Hasta ahora, 3.2 millones de adultos mayores y personas con discapacidad ya iniciaron su registro.

#MañaneraDelPueblo. A la fecha, 3.2 millones de adultos mayores se han inscrito en el Servicio Universal de Salud que les de acceso a todos los servicios públicos, pic.twitter.com/gTHNJRBtPZ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 25, 2026

Entre los servicios que se prevé universalizar se encuentran atención de urgencias, embarazos de alto riesgo, código infarto, código cerebro, vacunación, continuidad de tratamientos críticos y los nuevos consultorios de atención primaria.

Sheinbaum señaló que el despliegue comenzará en los 24 estados con IMSS Bienestar y posteriormente se buscarán mecanismos para extenderlo al resto del país.

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