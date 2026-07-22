Segey presenta estrategia para reducir el rezago escolar en Yucatán con becas y mejor infraestructura

El Gobierno de Yucatán fortalece su estrategia para reducir el rezago escolar mediante una inversión histórica en becas, la ampliación de la infraestructura educativa y la creación de nuevas opciones de educación media superior y superior, informó el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), Juan Balam, durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena.

El funcionario explicó que estas acciones se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de garantizar que más estudiantes permanezcan en las aulas. Destacó que fortalecer la educación representa una inversión directa en la paz y el desarrollo de la entidad.

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Más de 194 mil estudiantes reciben becas en Yucatán

Juan Balam señaló que uno de los principales ejes de la estrategia educativa son los apoyos económicos para estudiantes.

En el ámbito estatal, el programa Juventudes Renacimiento beneficia a 9 mil 110 alumnos de educación superior, quienes reciben un apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

A este esfuerzo se suman los programas federales, entre ellos la beca Rita Cetina, que llega a 111 mil 553 estudiantes de educación básica; la beca Benito Juárez, con 68 mil 564 beneficiarios, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, que respalda a 5 mil 43 universitarios.

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En conjunto, la inversión realizada por el Gobierno del Estado y la Federación para el otorgamiento de becas asciende a aproximadamente mil 36 millones de pesos, recursos destinados a impulsar la permanencia y continuidad educativa.

Amplían espacios educativos y rehabilitan más de mil escuelas

Como parte de las acciones para atender la creciente demanda educativa, el titular de la Segey informó la apertura de tres nuevas preparatorias, entre ellas el CBTIS 305 de Ciudad Caucel, que contará con capacidad para recibir a 900 estudiantes de nivel medio superior.

Asimismo, destacó que durante el último año fueron rehabilitadas o mejoradas mil 564 escuelas en el estado, incluyendo planteles atendidos a través de los Diálogos con el Pueblo impulsados por el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Para el próximo ciclo escolar también comenzarán operaciones siete nuevos bachilleratos nacionales "Margarita Maza", enfocados en ampliar la cobertura educativa para jóvenes de distintas comunidades.

Abrirán nuevas universidades y lanzarán la Universidad Virtual de Yucatán

En materia de educación superior, Juan Balam anunció que este ciclo escolar iniciará actividades la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín, la cual contará con 31 aulas y un centro de cómputo.

Además, el 31 de agosto comenzará operaciones la Universidad Tecnológica del Mar de Yucatán, mientras que próximamente iniciará la construcción de su campus en el municipio de Progreso, junto al Cetmar.

El secretario también presentó el proyecto de la Universidad Virtual del Estado de Yucatán, la primera institución pública de esta modalidad en la entidad.

Su oferta incluirá programas como la Ingeniería en Inteligencia Artificial Aplicada y la Licenciatura en Comunicación y Escritura Digital, ambos con la posibilidad de obtener un título intermedio de Técnico Superior Universitario.

La nueva universidad contará con nodos tecnológicos instalados en Centros de Desarrollo Educativo, donde los estudiantes tendrán acceso a conectividad, equipos tecnológicos y acompañamiento académico para cursar sus estudios desde cualquier municipio del estado.