Sheinbaum anuncia 34 mil mdp en programas sociales y casi 51 mil viviendas para Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes 25 de septiembre un balance de las acciones federales en Guerrero durante el evento “Honestidad y resultados en Guerrero”, realizado en Acapulco como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

La mandataria informó que en la entidad existen 1 millón 837 mil derechohabientes de programas de Bienestar, con una inversión de 34 mil millones de pesos.

Entre los beneficiarios mencionó a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes, productores agrícolas y participantes de Sembrando Vida.

Sheinbaum señaló que Guerrero fue la entidad número 29 visitada durante esta gira y que sólo faltan Michoacán y Sonora antes del cierre previsto el domingo en la Ciudad de México.

¿Qué obras anunció Sheinbaum para Guerrero?

En infraestructura carretera, la Presidenta destacó trabajos en el corredor de Salina Cruz a Zihuatanejo, la ampliación de puentes en la Costa Chica y obras en la carretera Toluca-Zihuatanejo.

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También informó que ya se concluyeron 128 caminos artesanales, equivalentes a más de 300 kilómetros en la Montaña y la Sierra, además de la reconstrucción de 75 puentes afectados por los huracanes Otis y John.

En Acapulco, Sheinbaum destacó obras de agua potable, trabajos para prevenir inundaciones, la modernización del puerto, el Marinabús y acciones de servicios urbanos dentro del programa “Acapulco se transforma contigo”.

Guerrero tendrá 22 nuevos bachilleratos y un campus universitario

En educación, la mandataria anunció 22 nuevos bachilleratos en Guerrero y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Acapulco, que contará con la carrera de Medicina.

En salud, mencionó el nuevo Hospital General de Tlapa, la unidad de quemados del Hospital General de Chilpancingo, la Torre 3 del Instituto Estatal de Cancerología y obras del ISSSTE en Acapulco e Iguala.

Gobierno construirá casi 51 mil viviendas en Guerrero

Otro de los datos destacados fue la construcción de casi 51 mil viviendas para personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos, mediante Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda.

Además, Sheinbaum indicó que más de 46 mil familias en Guerrero han recibido reducciones, condonaciones o ajustes en créditos de vivienda considerados impagables.

La Presidenta también señaló que 4 mil 232 escuelas de nivel básico y 195 planteles de educación media superior recibieron recursos del programa La Escuela es Nuestra.

El Gobierno de Guerrero informó recientemente que la entidad también ha registrado avances en obra pública, turismo y reducción de delitos de alto impacto durante 2026.

IO