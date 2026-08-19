Presidenta Claudia Sheinbaum pide a la UNAM abrir más lugares y reorientar su presupuesto con mayor austeridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debería ampliar su matrícula y realizar un nuevo esfuerzo de austeridad para destinar más recursos a la apertura de lugares para estudiantes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que respeta la autonomía universitaria, pero sostuvo que la institución cuenta con posibilidades para recibir a más jóvenes si realiza ajustes en su presupuesto.

Sheinbaum también extendió este planteamiento al Instituto Politécnico Nacional (IPN), al Tecnológico Nacional de México y al resto de las universidades públicas, al considerar que los jóvenes que quieran continuar sus estudios deben contar con más alternativas.

¿Qué pidió Claudia Sheinbaum a la UNAM?

La presidenta señaló que la Universidad debe revisar nuevamente su gasto y priorizar la ampliación de espacios educativos.

“Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad, bueno, pues hay que hacer otro más”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que, por su importancia nacional, la UNAM tiene una responsabilidad especial en la ampliación de oportunidades para quienes buscan estudiar una licenciatura.

Noticia Destacada Examen presencial de la UNAM: 42 mil 784 aspirantes presentarán la prueba en el Palacio de los Deportes

Gobierno prepara opciones para jóvenes que no entraron a la UNAM

La mandataria explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene comunicación con universidades públicas del centro del país para conocer cuántos lugares tienen disponibles.

El objetivo es ofrecer alternativas a estudiantes que no fueron aceptados en sus primeras opciones.

Además, el gobierno federal trabaja en la ampliación de las universidades Benito Juárez y Rosario Castellanos.

Sheinbaum adelantó que la próxima semana se dará a conocer un esquema específico para que los jóvenes que no ingresaron a la UNAM puedan encontrar otras opciones de educación superior.

#MañaneraDelPueblo. “Lo peor que le puedes decir a un joven es que es rechazado” al no pasar un examen para el bachillerato. La presidenta @Claudiashein opina que la @UNAM_MX debe abrir más espacios para preparatorias. pic.twitter.com/rg4jG4Qeak — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 19, 2026

Meta de lugares en preparatoria sube a 400 mil

La presidenta también destacó el avance de la plataforma “Mi derecho, mi lugar”, utilizada para facilitar el ingreso a preparatorias públicas cercanas al domicilio de los estudiantes.

Recordó que la meta inicial era abrir 45 mil lugares, pero posteriormente aumentó a 200 mil.

Con la incorporación de modalidades semipresenciales, el objetivo ahora es alcanzar 400 mil espacios adicionales en educación media superior.

IO