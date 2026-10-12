Ronald Johnson celebra decomiso de 1.2 toneladas de cocaína en aguas mexicanas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró por medio de sus redes sociales un operativo en conjunto que derivó en la interceptación de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de seis presuntos delincuentes frente a las costas del estado de Oaxaca.

La operación fue realizada de manera conjunta por la Secretaría de Marina (SEMAR) de México y la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), tras labores de patrullaje y vigilancia aérea y marítima a 351 kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca. Logrando la intercepción de mil 268 kilogramos de la sustancia ilícita.

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¿Qué dijo el embajador de Estados Unidos sobre el decomiso?

El diplomático destacó que la coordinación bilateral entre ambos países genera resultados concretos contra las organizaciones criminales, tanto en operativos terrestres como marítimos. Johnson enmarcó las acciones dentro de la prioridad fijada por la administración del presidente Trump para debilitar a los cárteles del narcotráfico y grupos criminales.

En el mensaje emitido por su cuenta de X (antes Twitter) el embajador sostuvo que esta acción representa “menos drogas en nuestras calles, menos dinero en manos de los cárteles y menos poder para las redes criminales”. Aunado a esto, aseguró que Washington continuará ejerciendo presión contra estas organizaciones.

@POTUS @realDonaldTrump ha establecido como una de sus principales prioridades debilitar a los cárteles y a los grupos terroristas. Ya sea por tierra o por mar, la coordinación da resultados. La Guardia Costera de los Estados Unidos @USCG, trabajando con @SEMAR_mx, contribuyó al aseguramiento de 1.2 toneladas de cocaína y a la detención de seis personas frente a las costas de Oaxaca. Esto significa menos drogas en nuestras calles, menos dinero en manos de los cárteles y menos poder para las redes criminales. Seguiremos ejerciendo presión, dondequiera que operen. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 13, 2026

De acuerdo con reportes oficiales de las autoridades mexicanas, la incautación realizada representa un golpe económico de aproximadamente 289.1 millones de pesos para las redes del narcotráfico y evita la distribución de más de 2.5 millones de dosis en las calles.

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