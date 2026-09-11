Ronald Johnson defiende designación de cárteles mexicanos como terroristas durante acto por el 11S

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, defendió la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y sostuvo que estos grupos representan una amenaza que va más allá del narcotráfico.

El diplomático hizo estas declaraciones durante una ceremonia realizada en México con motivo del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron cerca de 2 mil 977 personas.

Johnson vinculó el recuerdo del 11S con la política de seguridad impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien formalizó en 2025 la designación de distintas organizaciones criminales bajo esa categoría.

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre los cárteles mexicanos?

Durante su intervención, el embajador afirmó que los grupos que recurren a la violencia, la intimidación y el miedo para imponer su voluntad representan una amenaza para las sociedades.

Johnson sostuvo que los cárteles no deben ser vistos únicamente como organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, pues también recurren, según dijo, al asesinato, la corrupción y otras formas de violencia para mantener control territorial y social.

Bajo ese argumento, defendió la decisión de la administración Trump de incluir a varios grupos criminales mexicanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

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¿Qué cárteles fueron designados como organizaciones terroristas?

Estados Unidos hizo efectivas el 20 de febrero de 2025 las designaciones contra el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

También fueron incluidos el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).

La decisión forma parte de la estrategia de Washington para ampliar las herramientas legales y financieras contra estas organizaciones.

Johnson relaciona estrategia de seguridad con memoria del 11S

El embajador señaló que, 25 años después de los ataques contra Nueva York y Washington, las amenazas a la seguridad pueden adoptar formas distintas y requieren vigilancia permanente.

También llamó a evitar que el 11 de septiembre se convierta únicamente en una fecha histórica y reivindicó valores como la libertad, la democracia y el derecho de las personas a vivir sin miedo.

Hace veinticinco años, los Estados Unidos fueron atacados, pero nuestra determinación no fue quebrantada. Hoy recordamos las 2,977 vidas inocentes que perdimos el 11 de septiembre, honramos a quienes respondieron al llamado de servir y recordamos a los amigos y colegas que nunca… pic.twitter.com/tdnWin9MlY — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 11, 2026

Destaca cooperación entre México y Estados Unidos

Johnson afirmó además que la relación bilateral entre México y Estados Unidos va más allá del comercio y la geografía, y sostuvo que existe cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum en materia de seguridad.

Durante su mensaje también recordó la participación de rescatistas mexicanos tras los atentados de 2001, entre ellos integrantes de Los Topos, quienes viajaron a Nueva York para colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

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