Incineran más de tres toneladas de cocaína aseguradas frente a costas de Quintana Roo

Autoridades de los tres órdenes de gobierno participaron en la incineración de más de tres toneladas de cocaína que fueron aseguradas en mayo de 2024 en aguas del Caribe mexicano, frente a las costas de Quintana Roo. La destrucción de este cargamento busca impedir que la droga llegue a las calles y se comercialice entre la población, informaron autoridades.

De acuerdo con lo informado, el material destruido consistió en 3 mil 65 paquetes de cocaína, cantidad que equivale a más de 15 millones de dosis y que tiene un valor estimado en 85 millones de dólares. Se trata de uno de los volúmenes más significativos de narcótico en el que han intervenido las corporaciones de seguridad en la entidad.

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La diligencia se realizó con la presencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), instituciones que participaron en el proceso de destrucción de los indicios relacionados con el aseguramiento.

Durante el acto, las autoridades subrayaron que la incineración representa una acción concreta para evitar que estas sustancias circulen y afecten a la sociedad, particularmente a las comunidades donde se distribuye el narcótico. En ese sentido, reiteraron la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones de seguridad para atender este tipo de delitos.

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El aseguramiento se llevó a cabo en mayo de 2024, cuando elementos federales localizaron el cargamento. Tras cumplir con los procedimientos legales correspondientes, la droga quedó a disposición de las autoridades hasta que se autorizó su destrucción, una vez concluidos los trámites que establece la ley para este tipo de casos.

La incineración se realizó en las instalaciones del 25 Batallón de Infantería de Chetumal, en donde incluso la columna de humo de puso distinguir a varios kilómetros de distancia, lo que llamó la atención de los ciudadanos.