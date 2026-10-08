Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevos cargos por tortura en EU; juez les niega arresto domiciliario

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, enfrentan nuevos cargos por presunta conspiración para cometer tortura contra ciudadanos estadounidenses y venezolanos que permanecieron detenidos durante el gobierno del exmandatario.

La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó este jueves 8 de octubre una acusación ampliada contra ambos, a quienes señala por su presunta participación en un sistema de represión contra opositores políticos, militares y otras personas privadas de la libertad.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?

Los fiscales estadounidenses sostienen que Maduro autorizó prácticas de tortura contra determinados detenidos desde que asumió la Presidencia de Venezuela en 2013.

La acusación incluye presuntos casos de golpizas, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual y privación de alimentos contra personas que permanecieron bajo custodia de las autoridades venezolanas.

Entre las víctimas mencionadas aparecen ciudadanos estadounidenses, incluido un hombre detenido en 2022, quien presuntamente sufrió agresiones físicas y descargas eléctricas durante su encarcelamiento.

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El fiscal federal Jamie McDonald señaló que Maduro, Flores y otros integrantes de su círculo cercano habrían utilizado estas prácticas para mantener el control político y perseguir a sus opositores.

Los nuevos señalamientos se suman a los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas que enfrentan en Estados Unidos.

Por su parte, Barry Pollack, abogado del exmandatario venezolano, rechazó las nuevas acusaciones y aseguró que su cliente espera defenderse ante los tribunales.

Juez rechaza arresto domiciliario de Cilia Flores

Durante una audiencia celebrada este jueves en Nueva York, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la solicitud presentada por la defensa de Cilia Flores para que pudiera permanecer bajo arresto domiciliario mientras espera su juicio.

Los abogados argumentaron que la salud de Flores se ha deteriorado durante su estancia en prisión y que requiere atención médica especializada.

🚨U.S. Attorney Jamie McDonald for @SDNYnews on the new torture charges against Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores: “This case is the result of incredible cooperation among law enforcement agencies, and it shows that we and our law enforcement partners will make exceptional efforts to investigate and prosecute human rights abuses, narco-terrorism, and narcotics trafficking around the world.” — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 8, 2026

Sin embargo, el juez consideró que existe riesgo de fuga debido a sus contactos y recursos económicos, por lo que determinó mantenerla bajo custodia.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde enero de 2026, cuando fueron capturados durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Ambos se declararon inocentes de los cargos anteriores. La nueva acusación deberá desahogarse ante la justicia estadounidense, que determinará su responsabilidad penal.

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