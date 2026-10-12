Omar García Harfuch confirma el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína de Oaxaca

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha informado por medio de sus redes sociales que en un trabajo en conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), se logró el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína, las cuales estaba a bordo de una embarcación cerca de las costas de Oaxaca.

El titular de la dependencia, también confirmó la detención de seis personas en el operativo, así lo informó en su cuenta oficial de X.

Noticia Destacada Detienen en Tabasco a “El Cabra”, presunto líder de Mara 18 buscado por El Salvador

“En una operación marítima de SEMAR, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos USCG, fueron detenidas seis personas y aseguradas aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca”

En la administración de Claudia Sheinbaum se han decomisado más de 90 toneladas de cocaína

En el mismo comunicado, Omar García Harfuch afirmó que durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han decomisado más de 90 toneladas de cocaína, esto solamente en operaciones hechas por la Secretaría de Marina.

En una operación marítima de @SEMAR_mx, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos @USCG fueron detenidas seis personas y aseguradas aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca. Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

“Durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal