Presidenta Sheinbaum niega nueva llamada con Trump y aclara que México y EU aún no alcanzan acuerdo comercial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó haber sostenido una nueva conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado viernes, y aclaró que el último contacto entre ambos mandatarios ocurrió el 16 de septiembre de 2026.

Durante su conferencia matutina de este martes 13 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum informó que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos continúan, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

La mandataria explicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, mantiene conversaciones con autoridades comerciales estadounidenses para buscar condiciones favorables para ambos países.

¿Cuándo fue la última conversación entre Sheinbaum y Trump?

La presidenta precisó que su última llamada con Donald Trump ocurrió el 16 de septiembre, cuando abordaron los avances de las negociaciones comerciales.

"No, la última vez que hablé con el presidente Trump fue el 16 de septiembre, justamente, y no hemos vuelto a hablar", afirmó.

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Sheinbaum reconoció que existen avances importantes en las conversaciones, pero señaló que todavía persisten diferencias sobre distintos asuntos económicos.

"Hay muchos avances, pero evidentemente nosotros queremos las mejores condiciones para el país", sostuvo.

¿Por qué México y Estados Unidos no han alcanzado un acuerdo comercial?

Sheinbaum explicó que las negociaciones comenzaron con una solicitud estadounidense para resolver 54 barreras no arancelarias, aunque posteriormente se incorporaron nuevos asuntos.

Precisó que México ha aceptado revisar algunas de estas medidas cuando representan beneficios para ambas naciones, pero ha rechazado planteamientos que considera ajenos a las atribuciones del Gobierno estadounidense.

También señaló que, durante la conversación del 16 de septiembre, Trump manifestó preocupación por el déficit comercial de Estados Unidos frente a México.

Ante ello, la presidenta indicó que su administración analiza alternativas para incrementar las compras de productos estadounidenses y reducir el desequilibrio comercial.

Sheinbaum plantea comprar más gas natural a EU

Entre las opciones para aumentar las importaciones estadounidenses, Sheinbaum mencionó la posibilidad de adquirir mayores volúmenes de gas natural.

Explicó que México cuenta con cinco nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado que necesitarán este combustible para operar.

Sin embargo, aclaró que el Gobierno federal también busca incrementar la producción nacional de gas natural y reducir gradualmente la dependencia de este energético.

La mandataria destacó que la planeación energética contempla una mayor participación de fuentes renovables, principalmente energía solar, eólica y geotérmica.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que las negociaciones comerciales con Estados Unidos permanecen abiertas y que su gobierno continuará las conversaciones para alcanzar acuerdos que respeten la Constitución, las leyes mexicanas y los intereses económicos del país.

IO