Sheinbaum Pardo confirma llamada con Trump y asegura avances hacia un acuerdo comercial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes 18 de septiembre que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado miércoles 16 de septiembre, en medio de las negociaciones comerciales entre ambos países.

Durante su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria explicó que la conversación ya estaba programada y que este tipo de contactos entre ambos suelen mantenerse fuera de la agenda pública mientras avanzan las negociaciones.

Sheinbaum aseguró que la llamada fue “muy buena” y señaló que México y Estados Unidos lograron algunos acuerdos, aunque aclaró que todavía no existe una resolución definitiva que pueda darse a conocer.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre su llamada con Donald Trump?

La Presidenta sostuvo que las conversaciones comerciales continúan por buen camino y que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambos gobiernos.

“Vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos”, afirmó durante la conferencia.

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Sheinbaum agregó que no dará detalles sobre los puntos pactados hasta que exista un acuerdo final, debido a que las negociaciones permanecen abiertas.

Su declaración confirma el contacto telefónico que el medio estadounidense Politico había reportado un día antes con base en fuentes familiarizadas con la conversación. Ese medio publicó versiones distintas sobre el tono del diálogo: una fuente señaló que hubo cierto “ruido”, mientras que un funcionario estadounidense lo calificó como “constructivo”.

Ebrard y Roberto Velasco participaron en la conversación

Sheinbaum informó que durante la llamada estuvo acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por Roberto Velasco, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La conversación ocurrió mientras México y Estados Unidos preparan una nueva ronda de negociaciones comerciales relacionadas con el T-MEC. Ambos gobiernos han abordado en encuentros anteriores asuntos como automóviles, acero y aluminio, agricultura, trabajo y seguridad económica.

#MañaneraDelPueblo. Informa la presidenta @Claudiashein que el pasado miércoles 16 de septiembre sostuvo una llamada con su homólogo de EU, Donald Trump y “van avanzando bien los temas comerciales” y apenas se llegue al acuerdo bilateral se darán a conocer los detalles. pic.twitter.com/pc5l8pJ0ED — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 18, 2026

Sheinbaum insistió en que las pláticas continúan y que cualquier anuncio formal se realizará cuando las partes alcancen un acuerdo definitivo.

La confirmación presidencial contrasta con las versiones sobre posibles tensiones difundidas después de la llamada y coloca el énfasis del Gobierno mexicano en que el diálogo comercial con Washington mantiene avances.

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