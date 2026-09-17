Trump y Sheinbaum hablaron por teléfono en medio de negociaciones comerciales, reporta medio estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvieron una llamada telefónica este miércoles mientras ambos gobiernos avanzan en las negociaciones comerciales relacionadas con el T-MEC, de acuerdo con información publicada por el medio estadounidense Politico.

El reporte señala, con base en una persona familiarizada con la conversación y un funcionario estadounidense, que ambos mandatarios dialogaron cuando las negociaciones entre México y Estados Unidos se encontraban en una etapa avanzada.

Politico publicó versiones distintas sobre el tono de la llamada. Una fuente anónima la describió como “regular” y aseguró que generó cierto “ruido” después de que surgieran nuevos temas, aunque el medio indicó que no estaba claro cuáles fueron esos asuntos ni qué parte los puso sobre la mesa.

¿Qué se sabe de la llamada entre Trump y Sheinbaum?

Un funcionario estadounidense consultado también bajo condición de anonimato ofreció una versión diferente y calificó la conversación como “constructiva”.

“Las conversaciones entre Estados Unidos y México están activas y continúan avanzando en una dirección positiva”, señaló el funcionario citado por Politico, quien rechazó la versión de que la llamada hubiera terminado mal.

Noticia Destacada Sheinbaum responde a EU por reporte antidrogas: “No necesitamos que nos juzguen desde afuera”

El medio estadounidense añadió que, antes de la conversación entre Trump y Sheinbaum, funcionarios mexicanos consideraban que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo para atender distintas preocupaciones relacionadas con el T-MEC.

México y EU preparan una nueva ronda de negociaciones

La cuarta ronda formal de conversaciones bilaterales quedó programada para los días 28 y 29 de septiembre en Washington, después de que la fecha fuera aplazada una semana, según el reporte de Politico.

México y Estados Unidos ya habían celebrado tres rondas de negociación. En julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que ambas partes revisaron temas relacionados con automóviles, acero y aluminio, agricultura, trabajo, seguridad económica y servicios de pagos electrónicos.

Trump, Sheinbaum talk as US, Mexico close in on a trade agreement https://t.co/SEPrJBqruw — POLITICO (@politico) September 17, 2026

En aquella reunión, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acordaron mantener el diálogo y celebrar una cuarta ronda en Washington durante septiembre.

Politico señaló que ni la Casa Blanca ni la Embajada de México en Washington habían respondido de inmediato a sus solicitudes de comentarios sobre la llamada entre Trump y Sheinbaum.

IO