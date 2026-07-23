Presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a Jamieson Greer en Palacio Nacional para abordar relación comercial y T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este jueves 23 de julio recibirá en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos y titular de la Oficina del Representante Comercial estadounidense, conocida como USTR.

Durante la conferencia matutina celebrada en el Salón Tesorería, la mandataria explicó que el encuentro comenzará alrededor de las 10:00 horas. Por este motivo, adelantó que la sesión con representantes de los medios concluiría antes de lo habitual.

Sheinbaum detalló que se tratará de una reunión amplia en la que participarán integrantes de la Secretaría de Economía y funcionarios de la delegación estadounidense que acompañan a Greer durante su visita a México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la reunión con Jamieson Greer?

La presidenta informó sobre el encuentro después de la presentación del concurso musical “México canta por la paz y contra las adicciones”, versión 2026.

“Vamos a acabar hoy temprano, a las nueve, porque a las 10 viene el embajador Greer. Lo vamos a recibir y vamos a tener una reunión amplia”, señaló.

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La mandataria añadió que en la conversación estarán presentes funcionarios de la Secretaría de Economía, dependencia encabezada por Marcelo Ebrard, así como los integrantes de la comitiva estadounidense que viajaron a México para continuar el diálogo comercial.

Greer es el vigésimo representante comercial de Estados Unidos y forma parte del gabinete del presidente Donald Trump. Entre sus responsabilidades se encuentran la conducción de las negociaciones comerciales y la aplicación de la política arancelaria estadounidense.

Reunión ocurre durante las conversaciones sobre el T-MEC

El encuentro se lleva a cabo en el contexto de las reuniones bilaterales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Los equipos técnicos han abordado asuntos como reglas de origen, seguridad económica, agricultura, industria automotriz y diferencias comerciales pendientes. México también busca evitar nuevas medidas arancelarias sobre sus exportaciones.

Un día antes, Sheinbaum había confirmado que recibiría a Greer durante la mañana del jueves. La presidenta indicó que la Secretaría de Economía presentó argumentos ante las autoridades estadounidenses para explicar por qué México no debe enfrentar aranceles adicionales.

México y Estados Unidos mantienen diálogo comercial

Esta no es la primera reunión entre Sheinbaum y el titular de USTR. En abril de 2026, ambos sostuvieron un encuentro en la Ciudad de México para revisar la relación económica y preparar las conversaciones sobre el T-MEC.

En aquella ocasión, Greer y Marcelo Ebrard acordaron mantener mesas técnicas sobre productos industriales, minerales críticos y otros asuntos bilaterales.

Sheinbaum no adelantó los acuerdos que espera alcanzar durante la reunión de este jueves. Sin embargo, el encuentro permitirá revisar los avances de las negociaciones y exponer la posición mexicana ante las medidas comerciales planteadas por Washington.

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